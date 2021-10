Künftiger Kanzler Schallenberg in der Hofburg

Wien - Der designierte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) ist Sonntagmittag in der Hofburg vorstellig geworden. Auf seinem Fußweg zu einem Gespräch mit Alexander Van der Bellen sprach er gegenüber Journalisten von einer "enorm herausfordernden Aufgabe und Zeit für uns alle". Sein Avancement ist für Schallenberg eine "Überraschung".

Maurer schließt Kurz-Rückkehr ins Kanzleramt aus

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer geht davon aus, dass ÖVP-Obmann Sebastian Kurz nach seinem Rücktritt als Kanzler nicht zurückkommt. In der ORF-Sendung "Hohes Haus" sagte Maurer am Sonntag, sie könne "ausschließen", dass Kurz in dieser Legislaturperiode wieder Kanzler werde. "Ziel" sei es jedenfalls, dass die türkis-grüne Koalition mit dem künftigen Bundeskanzler Alexander Schallenberg bis zum Ende der Legislaturperiode hält.

Ruhiger Auftakt der Parlamentswahl im Irak

Bagdad - Die Parlamentswahl im Irak ist am Sonntag zunächst weitestgehend ruhig verlaufen. Bei der Abstimmung sind mehr als 250.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um Zwischenfälle zu verhindern. In der Hauptstadt Bagdad wurden zahlreiche Kontrollpunkte errichtet, einige Straßen waren gesperrt. Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi hatte die Abstimmung nach Massenprotesten gegen die politische Führung des Landes um mehrere Monate vorgezogen.

Neuer U-Ausschuss wird sich mit Vorwürfen gegen ÖVP befassen

Wien - Die Vorwürfe gegen die ÖVP und den zurückgetretenen Bundeskanzler Sebastian Kurz werden auch Thema eines neuen Untersuchungsausschusses im Parlament sein. Das haben SPÖ und FPÖ am Sonntag bestätigt. Dabei wird es voraussichtlich nicht nur um die Korruptionsvorwürfe gehen, sondern auch um den in den Chats bekannt gewordenen Umgangston.

Rechtsextreme nach Corona-Demo in Rom festgenommen

Rom - Zwölf Aktivisten der italienischen rechtsextremen Partei Forza Nuova sind am Sonntag nach Handgreiflichkeiten bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Rom festgenommen worden. Unter ihnen war auch der römische Forza-Nuova-Chef Giuliano Castellino, der sich in den vergangenen Wochen an mehreren Protestdemonstrationen gegen die Einführung des Grünen Passes als Zutrittsvoraussetzung für zahlreiche Aktivitäten in Rom beteiligt hatte, sowie Parteigründer Roberto Fiore.

1.675 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - In Österreich sind binnen 24 Stunden 1.675 Corona-Neuinfektionen dokumentiert worden. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1.824 Fällen. Die Belegung in den Spitälern blieb relativ konstant. Dort müssen derzeit 825 Menschen betreut werden, das sind um sechs weniger als am gestrigen Samstag. 224 Menschen liegen auf Intensivstationen, um fünf mehr gestern und um sechs mehr als noch vor einer Woche.

Franziskus eröffnete Weltsynode zur Reform der Kirche

Vatikanstadt - Mit einer Messe im Petersdom hat Papst Franziskus am Sonntag den zweiten Startschuss für die Weltsynode zur Reform der Katholischen Kirche gegeben. "Alles ändert sich, wenn wir zu echten Begegnungen mit Gott und untereinander fähig sind. Ohne Formalitäten, ohne Täuschung, ohne Tricks", sagte Franziskus laut Kathpress in seiner Predigt. Tausende Gläubige, darunter zahlreiche Kardinäle wie der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn, feierten den Gottesdienst mit.

Babis hofft nach Wahlniederlage auf Präsident Zeman

Prag - Nach der überraschenden Wahlniederlage seiner liberalpopulistischen Bewegung ANO bei der tschechischen Parlamentswahl hofft Ministerpräsident Andrej Babis auf Staatspräsident Milos Zeman. Babis traf den Präsidenten am Sonntagvormittag zu einem 45-minütigen Gespräch auf dessen Landsitz Schloss Lany. Zeman hatte dem umstrittenen Premier immer wieder durch politische Krisen geholfen und seine Regierungen gestützt. Allerdings hat Zeman derzeit mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen.

