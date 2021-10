Van der Bellen nimmt Schallenberg und Kogler in die Pflicht

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag sowohl den neuen Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) als auch einen neuen Außenminister angeloben. Das kündigte er in einer Ansprache Sonntagabend an. Gleichzeitig nahm er die neue Regierungsspitze in die Pflicht und entschuldigte sich "in aller Form" bei der Bevölkerung für die Unverschämtheiten, die aus den bekannt gewordenen Chats des Umfelds von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hervorgehen.

Tschechiens Präsident Zeman nach Wahl auf Intensivstation

Prag - Der tschechische Präsident Milos Zeman ist kurz nach der Parlamentswahl in Tschechien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zeman werde auf der Intensivstation behandelt, sagte der Direktor des Zentralen Militärkrankenhauses in Prag, Miroslav Zavoral, am Nachmittag dem Sender CT. Grund seien Komplikationen, die mit Zemans chronischen Erkrankungen zusammenhingen. "Wir kennen die Diagnose, sodass wir die Behandlung gezielt darauf ausrichten können", sagte der Mediziner.

OÖ-Wahlen - Grüne Premiere und SP-Erfolg in Bezirksstädten

Linz - Bei den Bürgermeister-Stichwahlen in Oberösterreich haben SPÖ-Kandidaten am Sonntag Erfolge in einigen Bezirkshauptstädten mit zuvor schwarzem Stadtoberhaupt gefeiert. Schärding, Eferding, Freistadt und Vöcklabruck wurden "umgedreht", dafür verloren die Roten die Städte Traun an die ÖVP und Ansfelden an die FPÖ. Die Grünen holten ihren ersten Bürgermeistersessel in Attersee. In der Landeshauptstadt Linz setzte sich Amtsinhaber Klaus Luger (SPÖ) klar durch.

Bennett lobt Merkel als "moralischen Kompass" Europas

Jerusalem - Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Sicherheit Israels als "zentralen Punkt" auch für künftige deutsche Regierungen bezeichnet. "Deutschland ist nicht neutral, wenn es um Fragen der Sicherheit Israels geht, sondern die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson", sagte sie am Sonntag bei ihrem Abschiedsbesuch in Jerusalem.

Neuer U-Ausschuss wird sich mit Vorwürfen gegen ÖVP befassen

Wien - Die Vorwürfe gegen die ÖVP und den zurückgetretenen Bundeskanzler Sebastian Kurz werden auch Thema eines neuen Untersuchungsausschusses im Parlament sein. Das haben SPÖ, FPÖ und NEOS am Sonntag bestätigt. Dabei wird es voraussichtlich nicht nur um die Korruptionsvorwürfe gehen, sondern auch um den in den Chats bekannt gewordenen Umgangston.

Massendemo gegen Tunesiens Präsidenten Saied

Tunis - In Tunesien sind tausende Menschen aus Protest gegen Präsident Kais Saied auf die Straße gegangen. Zwischen 6.000 und 8.000 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Sonntag im Zentrum der Hauptstadt Tunis. Es war die bisher größte Demonstration seit Saied Ende Juli die Regierung entmachtet und anschließend seine eigenen Befugnisse ausgeweitet hatte.

Zehntausende demonstrieren in Brüssel für mehr Klimaschutz

Brüssel - In Brüssel haben mehrere Tausend Menschen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Während die Veranstalter von 50.000 Menschen sprachen, kamen nach einer Schätzung der Polizei 25.000 Demonstrierende zusammen, wie die Nachrichtenagentur Belga am Sonntag berichtete. Sie zogen ab 14.00 Uhr durch die Stadt und versammelten sich gegen 16.00 Uhr zu einer Abschlussveranstaltung in einem großen Park im Stadtzentrum.

Zerstörungen durch Lava auf La Palma halten an

Santa Cruz de La Palma - Drei Wochen nach dem Ausbruch des Vulkans auf La Palma kommen die Bewohner der Kanareninsel nicht zur Ruhe. Ein neuer Lavastrom, der sich am Samstag gebildet hatte, richtete am Wochenende weitere Zerstörungen an. Das Vulkanologische Institut der Kanaren (Involcan) sprach von "enormen Zerstörungen". Menschen seien aber nicht in Gefahr. Allein am Sonntag flossen riesige Blöcke flüssiger Lava einen Hügel hinunter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red