Van der Bellen nimmt Schallenberg und Kogler in die Pflicht

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag sowohl den neuen Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) als auch einen neuen Außenminister angeloben. Das kündigte er in einer Ansprache Sonntagabend an. Gleichzeitig nahm er die neue Regierungsspitze in die Pflicht und entschuldigte sich "in aller Form" bei der Bevölkerung für die Unverschämtheiten, die aus den bekannt gewordenen Chats des Umfelds von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hervorgehen.

Deutsche Ampel-Parteien setzen ihre Sondierungen fort

Berlin - In Deutschland sprechen SPD, Grüne und FDP am Montag (9.00 Uhr) weiter über die Bildung einer Ampel-Koalition. Vertreter der drei Parteien kommen zu vertieften Sondierungsgesprächen in Berlin zusammen. Weitere Treffen sind für Dienstag und Freitag angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag wollen die Generalsekretäre der Parteien in kleiner Runde weiterarbeiten, während SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zum Treffen der G20-Finanzminister nach Washington reist.

OÖ-Wahlen - Grüne Premiere und SP-Erfolg in Bezirksstädten

Linz - Bei den Bürgermeister-Stichwahlen in Oberösterreich haben SPÖ-Kandidaten am Sonntag Erfolge in einigen Bezirkshauptstädten mit zuvor schwarzem Stadtoberhaupt gefeiert. Schärding, Eferding, Freistadt und Vöcklabruck wurden "umgedreht", dafür verloren die Roten die Städte Traun an die ÖVP und Ansfelden an die FPÖ. Die Grünen holten ihren ersten Bürgermeistersessel in Attersee. In der Landeshauptstadt Linz setzte sich Amtsinhaber Klaus Luger (SPÖ) klar durch.

Mordprozess nach Brandstiftung in Linzer Hotel

Linz - Im Landesgericht Linz startet heute, Montag, der Mordprozess gegen drei Letten, die im September des Vorjahres einen Landsmann in einem Hotelzimmer niedergeschlagen und anschließend den Raum in Brand gesteckt haben sollen. Der 50-Jährige starb einige Tage später. Das Quartett dürfte ursprünglich nach Linz gekommen sein, um Scheckbetrügereien zu begehen. Dabei kam es offenbar innerhalb der Gruppe zu einem Streit, der mit dem Tod eines Mannes endete.

Proteste in Polen gegen Urteil des Verfassungsgerichts

Warschau - In Polen haben landesweit mehr als 100.000 Menschen gegen ein umstrittenes Urteil des Verfassungsgerichts und für den Verbleib ihres Landes in der EU demonstriert. Allein Warschau versammelten sich mehr als 80.000 Menschen auf dem Schlossplatz. Sie schwenkten polnische und Europa-Flaggen und riefen: "Wir bleiben" und "gegen ein umstrittenes Urteil des Verfassungsgerichts und für den Verbleib ihres Landes in der EU demonstriert. Allein Warschau versammelten sich mehr als 80.000 Menschen auf dem Schlossplatz. Sie schwenkten polnische und Europa-Flaggen und riefen: "Wir bleiben" und "Wir sind Europa!". Auch in Danzig, Posen, Stettin, Krakau und insgesamt mehr als 100 Städten und Gemeinden gab es Proteste.

Polen und Ungarn kämpfen vor EuGH gegen Rechtsstaatsklausel

Luxemburg/Budapest/Warschau - Vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg beginnt am Montag (14.30 Uhr) die mündliche Verhandlung zu den von Polen und Ungarn eingereichten Klagen gegen den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus. Die beteiligten Parteien können dabei den Richtern ihre Positionen erläutern. Der neue Mechanismus zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit sieht vor, dass EU-Ländern Mittel aus dem Gemeinschaftsbudget gekürzt werden können, wenn wegen Rechtsstaatsverstößen ein Missbrauch der Gelder droht.

Wirtschaftsnobelpreisträger werden in Stockholm verkündet

Stockholm - In Stockholm wird am Montag bekanntgegeben, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhält. Zum Abschluss der Nobelpreis-Vergaben wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften frühestens um 11.45 Uhr verkünden, wen sie diesmal mit dem renommierten Preis auszeichnet.

Massendemo gegen Tunesiens Präsidenten Saied

Tunis - In Tunesien sind tausende Menschen aus Protest gegen Präsident Kais Saied auf die Straße gegangen. Zwischen 6.000 und 8.000 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Sonntag im Zentrum der Hauptstadt Tunis. Es war die bisher größte Demonstration seit Saied Ende Juli die Regierung entmachtet und anschließend seine eigenen Befugnisse ausgeweitet hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red