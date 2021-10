Linhart wird neuer österreichischer Außenminister

Wien - Michael Linhart, aktuell Botschafter in Paris, wird neuer österreichischer Außenminister. Er folgt Alexander Schallenberg (ÖVP) nach, der zum Kanzler aufsteigt, nachdem sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz wegen Korruptionsvorwürfen aus dem Amt zurückgezogen hat. Mit der Entscheidung kann Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute Montag zu Mittag bereits den neuen Kanzler und den neuen Außenminister offiziell angeloben.

Wirtschaftsnobelpreisträger werden in Stockholm verkündet

Stockholm - In Stockholm wird am Montag bekanntgegeben, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhält. Zum Abschluss der Nobelpreis-Vergaben wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften frühestens um 11.45 Uhr verkünden, wen sie diesmal mit dem renommierten Preis auszeichnet.

Deutsche Ampel-Parteien setzen ihre Sondierungen fort

Berlin - In Deutschland sprechen SPD, Grüne und FDP am Montag (9.00 Uhr) weiter über die Bildung einer Ampel-Koalition. Vertreter der drei Parteien kommen zu vertieften Sondierungsgesprächen in Berlin zusammen. Weitere Treffen sind für Dienstag und Freitag angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag wollen die Generalsekretäre der Parteien in kleiner Runde weiterarbeiten, während SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zum Treffen der G20-Finanzminister nach Washington reist.

USA und Taliban werten Treffen positiv

Kabul - Das erste persönliche Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der Vereinigten Staaten und der Taliban seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Gruppe in Afghanistan ist nach Angaben der USA "offen und professionell" verlaufen. Auch die Taliban werteten die Gespräche als positiv. Der Dialog zwischen Delegationen der USA und der Taliban sei "gut gelaufen", hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des afghanischen Außenministeriums.

Wahlbeteiligung im Irak auf Rekordtief gesunken

Bagdad - Der Frust vieler Iraker über die politische Elite des Landes hat die Beteiligung bei der Parlamentswahl am Sonntag auf ein Rekordtief fallen lassen. 41 Prozent der Wähler gaben nach einer vorläufigen Auswertung ihre Stimme ab, teilte die irakische Wahlkommission in Bagdad am Montagfrüh mit. Das ist die geringste Beteiligung seit dem Sturz des Langzeitherrschers Saddam Hussein im Jahr 2003. Bereits 2018 war sie mit 44,5 Prozent auf den bis dahin niedrigsten Stand gesunken.

Corona-Lockdown im Großraum Sydney beendet

Sydney - Im australischen Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney ist der strikte Corona-Lockdown nach 106 Tagen beendet worden. Die Maßnahmen wurden am Montag erheblich gelockert, nachdem in der Vorwoche über 70 Prozent der Bevölkerung ihre zweite Impfdosis erhalten hatten. Landesweit liegt die Impfquote in Australien aktuell bei knapp 62 Prozent. Medien feierten die Lockerungen als "Freedom Day". Allerdings gelten die neuen Freiheiten nur für vollständig Geimpfte.

Diskriminierende Blutspende-Regel in England abgeschafft

London - Die britische Regierung hat die Abschaffung einer als Diskriminierung gegen Schwarze geltenden Regel beim Blutspenden angekündigt. Durch die Änderung werde es "insbesondere für schwarze Spender einfacher, Blut zu spenden und damit letztlich mehr Leben zu retten", erklärte Gesundheitsminister Sajid Javid. Derzeit werden Interessierte vor einer Blutspende in Großbritannien gefragt, ob sie Sex mit einer Person hatten, die in einer Aids-Region sexuell aktiv gewesen sein könnten.

Mordprozess nach Brandstiftung in Linzer Hotel

Linz - Im Landesgericht Linz startet heute, Montag, der Mordprozess gegen drei Letten, die im September des Vorjahres einen Landsmann in einem Hotelzimmer niedergeschlagen und anschließend den Raum in Brand gesteckt haben sollen. Der 50-Jährige starb einige Tage später. Das Quartett dürfte ursprünglich nach Linz gekommen sein, um Scheckbetrügereien zu begehen. Dabei kam es offenbar innerhalb der Gruppe zu einem Streit, der mit dem Tod eines Mannes endete.

