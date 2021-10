Schallenberg will eng mit Kurz kooperieren

Wien - Der neue Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) kündigt eine enge Zusammenarbeit mit seinem Vorgänger Sebastian Kurz (ÖVP) an. Dieser sei Obmann und Klubchef der stärksten Parlamentspartei, alles andere wäre demokratiepolitisch absurd. Die gegen Kurz erhobenen Vorwürfe hält Schallenberg für falsch und er ist überzeugt, dass sich das am Ende auch so herausstellen wird.

Schallenberg als Bundeskanzler angelobt

Wien - Alexander Schallenberg (ÖVP) ist Österreichs neuer Bundeskanzler. Er wurde am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Nachfolger von Sebastian Kurz, der sich wegen der Untreue- und Bestechungsermittlungen aus dem Kanzleramt ins Parlament zurückzieht, angelobt. Ebenfalls neu ist Michael Linhart (ÖVP) als Schallenbergs Nachfolger im Außenministerium. Vor der Angelobung wurden Kurz als Bundeskanzler und Schallenberg als Außenminister ihrer Ämter enthoben.

Michel und von der Leyen gratulieren neuem Kanzler

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel haben dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) gratuliert. "Ich freue mich auf weitere erfolgreiche Zusammenarbeit für Österreich und der EU und wünsche eine glückliche Hand für die anstehenden Aufgaben", teilte von der Leyen am Montag via Twitter mit. "Viel Erfolg" twitterte Michel, auch er freut sich auf eine Zusammenarbeit mit Schallenberg.

SPÖ will Blümel Misstrauen aussprechen lassen

Wien - Die SPÖ ist mit der Regierungsumbildung nicht zufrieden gestellt und plant in der morgigen Sondersitzung des Nationalrats einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Eine entsprechende Initiative sei hoch wahrscheinlich, meinte der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried gegenüber der APA. Sebastian Kurz als neuen ÖVP-Klubchef sieht er als Schattenkanzler.

Kurz: "Ich bin kein Schattenkanzler"

Wien - Der bisherige Bundeskanzler und künftige ÖVP-Klubobmann Sebastian Kurz hat am Montag seinem Nachfolger Alexander Schallenberg seine Unterstützung zugesichert und betont: "Ich bin kein Schattenkanzler". In einem schriftlichen Statement reagierte Kurz damit auf die Kritik der Opposition, dass er auch nach seinem Ausscheiden in der Bundesregierung weiter die Richtung vorgeben werde.

Im neuen "Asterix"-Abenteuer: Eine Reise in die Kälte

Paris - Schnee so weit das Auge reicht: Erstmals zieht es die Comic-Helden Asterix und Obelix ganz weit in den Osten. So weit in die Kälte habe noch kein Abenteuer die beiden Gallier gelockt, sagte der Autor Jean-Yves Ferri am Montag bei der Vorstellung erster Details zum neuen Album in Vanves bei Paris. Das Comic-Heft mit dem Titel "Asterix und der Greif" wird am 21. Oktober in rund 30 Ländern erscheinen.

Ministerium verlängert Corona-Regeln für Veranstaltungen

Wien - Das Gesundheitsministerium verlängert mit der zweiten Novelle zur 2. COVID-19-Maßnahmenverordnung die aktuell geltenden Regelungen für Veranstaltungen und Gelegenheitsmärkte bis einschließlich 31. Oktober. Darüber hinaus gebe es keine Anpassungen, wie es in einer Aussendung am Montag hieß. Weiterhin gilt demnach, dass Veranstaltungen ab 100 Personen bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzeigepflichtig sind.

Anschlag auf Grazer Asylunterkunft nach elf Jahren geklärt

Graz - Ermittler haben einen mehr als elf Jahre zurückliegenden Sprengstoffanschlag auf eine Grazer Asylunterkunft geklärt: Ein damals 15-Jähriger gestand, dass er 2010 von einem amtsbekannten Rechtsextremen zur Tat genötigt worden sei, um "in die rechtsextreme Clique" aufgenommen zu werden, hieß es am Montag in einer Aussendung des Innenministeriums. Fahndungsfotos, die im Vorjahr einem Zeugen vorgelegt worden waren, hatten den Verdächtigen überführt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red