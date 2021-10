Budgetdebatte im Nationalrat - mit Kurz als ÖVP-Klubchef

Wien - Der am Mittwoch von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in der Budgetrede vorgestellte Entwurf für den Bundeshaushalt 2022 wird heute, Donnerstag, im Nationalrat einer ersten gründlichen Analyse unterzogen. Altkanzler Sebastian Kurz wird in dieser Debatte bereits als ÖVP-Klubobmann auftreten, er wird zu Beginn der Sitzung als Abgeordneter angelobt. Vor seiner Angelobung in der Früh veröffentlichte Kurz ein Video auf Facebook.

Festgenommene Meinungsforscherin enthaftet

Wien - Die im Zusammenhang mit der Inseraten-Korruptionsaffäre rund um die ÖVP und Alt-Kanzler Sebastian Kurz festgenommene Meinungsforscherin Sabine Beinschab ist enthaftet worden. Wie die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag der APA mitteilte, wurde kein Antrag auf U-Haft gestellt.

Mindestens 22 Tote bei Brand in Hochhaus in Taiwan

Kaohsiung - Bei einem Brand in einem Hochhaus in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung sind am Donnerstag nach Medienberichten mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, da viele Bewohner in den oberen Stockwerken eingeschlossen worden waren, hieß es. Die Zeitung "Apple Daily" berichtete von 22 Toten, während die Stadtregierung zunächst nur von 15 Menschen "ohne Lebenszeichen" und einem bestätigten Toten gesprochen hatte.

In Wien und im Westen nur noch mittleres Corona-Risiko

Wien - Die Mitte ist aktuell das Corona-Problemfeld in Österreich. Denn nur die beiden westlichsten Bundesländer Vorarlberg und Tirol sowie Wien und Burgenland ganz im Osten werden von der Ampel-Kommission laut deren Arbeitsdokument, das der APA vorliegt, am Donnerstag in die gelbe Zone mit mittlerem Risiko eingestuft. Im Rest des Landes besteht hohes oder sehr hohes Risiko, was mit der Farbe orange bzw. rot abgebildet wird.

Nach Attacken in Norwegen spricht Verdächtiger mit Polizei

Kongsberg - Nach dem tödlichen Angriff auf zahlreiche Menschen in der norwegischen Stadt Kongsberg am Mittwoch ist der mutmaßliche Täter bereit, mit der Polizei zu kooperieren. Er habe in einem Verhör in der Nacht Angaben zur Tat gemacht, sagte sein Anwalt der Presse. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 37 Jahre alten Dänen, der in Kongsberg lebt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Bei mehreren Angriffen unter anderem mit Pfeil und Bogen wurden fünf Menschen getötet.

Schallenberg bei von der Leyen und Michel in Brüssel

Wien - Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Donnerstag zu einem Antrittsbesuch zur EU-Spitze nach Brüssel. Es ist die erste Auslandsreise von Schallenberg in seiner neuen politischen Funktion. Mit dem Besuch will der "überzeugte Europäer" seine pro-europäische Haltung unterstreichen. Schallenberg trifft in Brüssel sowohl EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen als auch den EU-Ratspräsidenten Charles Michel.

Welthungerhilfe: Über 800 Mio. Menschen hungern weltweit

Berlin - Die Welthungerhilfe hat vor einem Anstieg von Hungersnöten gewarnt. Generalsekretär Mathias Mogge sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Wir sind dramatisch vom Kurs Zero Hunger bis 2030 abgekommen, denn der Hunger ist wieder auf dem Vormarsch." Aktuell hungerten rund 811 Millionen Menschen weltweit, 41 Millionen stünden kurz vor einer Hungersnot. "Der aktuelle Welthungerindex zeigt, dass 47 Länder noch nicht einmal ein niedriges Hungerniveau bis 2030 erreichen werden."

Mordprozess um getöteten Wiener Juwelier auf Schiene

Wien - Auf den Tag genau vor einem Jahr ist ein 74-jähriger Juwelier in seinem Geschäft in Wien-Landstraße im Zug eines Überfalls erstochen worden. Die Staatsanwaltschaft hat nun gegen einen 21-Jährigen Anklage wegen Raubmordes eingebracht. Darüber hinaus werden dem gebürtigen Serben vier weitere brutale Raubüberfälle in Wien angelastet - nur 18 Stunden vor der Bluttat soll er laut Anklage gemeinsam mit einem noch von der Justiz gesuchten Komplizen einen Opernsänger beraubt haben.

