ÖVP-Ermittlungen: Beinschab soll Nachrichten gelöscht haben

Wien - Die in der Inseraten-Affäre beschuldigte Meinungsforscherin Sabine Beinschab soll diverse Nachrichten auf ihrem Handy gelöscht haben. Das geht aus der Anordnung zu ihrer Festnahme hervor, über die "Kurier", heute.at und "Standard" berichten. Betroffen sein sollen Unterhaltungen mit der wie Beinschab beschuldigten Meinungsforscherin Sophie Karmasin sowie den Brüdern Fellner. Beinschab war zuletzt wieder auf freien Fuß gekommen.

Mord an Unterhaus-Abgeordnetem als Terrorakt eingestuft

London - Der tödliche Messerangriff auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amess ist als terroristische Tat eingestuft worden. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit, wie die britische Agentur PA berichtete. Die Anti-Terror-Einheit der britischen Polizei hatte die Ermittlungen schon früher aufgenommen. Amess war am Freitag in der englischen Grafschaft Essex von einem Angreifer niedergestochen worden.

Van der Bellen lädt zur Corona-Impfung in die Hofburg

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt am Nationalfeiertag in die Hofburg zur Corona-Impfung. "Holen Sie sich Ihren Piks in der schönsten Impfstraße Österreichs, im Marmorsaal der Hofburg. Und anschließend lade ich Sie ein, durch die Präsidentschaftskanzlei zu flanieren", wirbt das Staatsoberhaupt in einem Video auf Youtube: "Wir machen die Hofburg heuer zur Impfburg!"

IS reklamiert Anschlag auf Moschee in Kandahar für sich

Kandahar - Die Gruppierung Islamischer Staat Provinz Chorasan (IS-K) hat den Selbstmordanschlag auf eine Moschee in der afghanischen Stadt Kandahar mit mindestens 41 Toten für sich reklamiert. Der regionale Ableger der Dschihadistenmiliz IS erklärte am Freitag auf seinen Telegram-Kanälen, dass zwei Selbstmordattentäter getrennte Anschläge auf verschiedene Teile der Moschee verübt hätten. Die Explosionen ereigneten sich während des Freitagsgebets in der schiitischen Moschee.

Wiener Grüne bekommen neue Führungsspitze

Wien - Die Wiener Grünen wählen heute, Samstag, im Rahmen einer Landesversammlung ihre neue Parteispitze. Künftig wird ein Duo die Geschicke der Landespartei leiten. Denn die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und ihr Stadtrats-Kollege Peter Kraus kandidieren gemeinsam als Team. Weitere Bewerbungen gibt es nicht. Bei der Veranstaltung in der Messe Wien wird auch Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler das Wort ergreifen.

Mit "Lucy" soll erstmals Sonde zu Jupiter-Asteroiden starten

Cape Canaveral - Mit der NASA-Sonde "Lucy" soll am Samstag (11.34 MESZ) erstmals ein Flugkörper zu den Asteroiden des Jupiters aufbrechen. Mithilfe einer "Atlas V"-Rakete soll "Lucy" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde NASA. Die Mission ist auf zwölf Jahre angelegt, insgesamt soll "Lucy" rund 6,5 Milliarden Kilometer zurücklegen.

Vor letztem Besuch von Merkel bei Erdogan

Istanbul - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Samstag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Es ist ihre zwölfte Reise in die Türkei als Kanzlerin und voraussichtlich ihre letzte als solche. Merkel will mit Erdogan unter anderem über das Thema Migration und die Aufnahme von Geflüchteten sprechen. Es könnte auch um Bürgerrechte, den Umgang mit der Zivilgesellschaft und die Rolle der Türkei in der Nato gehen.

