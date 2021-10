Debatte über künftigen deutschen Finanzminister entbrannt

Berlin - Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat die von FDP-Politikern losgetretene Debatte über die Besetzung des Finanzministeriums als "nicht hilfreich" kritisiert. "Es gehört zur Fairness, zum guten Ton und auch zur politischen Klugheit, das jetzt nicht zu tun. Man erhöht im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe", sagte Habeck am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Zuvor hatten die deutschen Grünen für Koalitionsverhandlungen mit der SPD und der FDP gestimmt.

M�rki-Zay soll für Ungarns Opposition Orban herausfordern

Budapest - Als gemeinsamer Spitzenkandidat der ungarischen Opposition soll der konservative und parteilose P�ter M�rki-Zay bei der Parlamentswahl im kommenden Frühjahr den rechtskonservativen Regierungschef Viktor Orban herausfordern. Laut Teilergebnissen der Vorwahl der Oppositionsparteien lag der Bürgermeister von Hodmezovasarhely am Sonntagabend klar in Führung. Die Sozialdemokratin Kl�ra Dobrev gestand am Abend bereits ihre Niederlage ein.

Außenminister Linhart setzt auf Kontinuität

Wien - Der neue Außenminister Michael Linhart (ÖVP) hat sich in Interviews mit mehreren Tageszeitungen zu Kontinuität in der österreichischen Außenpolitik bekannt. Die Außenpolitik werde sich unter seiner Leitung nicht von der seines Vorgängers unterscheiden, so Linhart gegenüber "Standard", "Presse" und "Kurier" (Montagsausgaben). In Bezug auf die Vorwürfe gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte er sich überzeugt, dass dieser die Vorwürfe lückenlos aufklären werde.

Transkontinentale Agenda für EU-Außenminister in Luxemburg

Luxemburg/Brüssel - Die EU-Außenminister kommen am Montag in Luxemburg zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Lage in den Golfstaaten nach den vorgezogenen Neuwahlen im Irak sowie die Vorbereitung des Gipfels zur Östliche Partnerschaft am 15. Dezember. Außerdem soll beim ersten Außenministerrat unter Beteiligung von Außenminister Michael Linhart (ÖVP) über die Lage im Krisenstaat Nicaragua wenige Wochen vor den Präsidentenwahlen und zum Bürgerkrieg in Äthiopien beraten werden.

Deutscher Buchpreis 2021 wird verliehen

Frankfurt - Am Montag wird der Deutsche Buchpreis 2021 verliehen. Auf der insgesamt sechs Namen umfassenden Shortlist finden sich auch zwei Autoren aus Österreich: Monika Helfer darf für ihren Roman "Vati" auf die Auszeichnung hoffen, Norbert Gstrein geht wiederum mit "Der zweite Jakob" ins Rennen. Ihre Konkurrenten sind Christian Kracht, Thomas Kunst, Mithu Sanyal und Antje R�vik Strubel. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Amess-Attentat: Großbritannien trauert und debattiert

London - In Großbritannien ist nach dem tödlichen Attentat auf den Tory-Abgeordneten David Amess eine Debatte über das Verhältnis zwischen Bürgernähe und Sicherheit von Parlamentariern entbrannt. Der Fall hatte im ganzen Land große Bestürzung ausgelöst. Der Festgenommene hat britischen Medienberichten zufolge an einem Präventionsprogramm gegen Extremismus teilgenommen. Labour und Liberale wollen für die Nachwahl des Getöteten keine Kandidaten nominieren.

US-Missionare in Haiti von bewaffneter Bande entführt

Port-au-Prince - In Haiti ist eine Gruppe von Missionaren entführt worden. Zwölf Erwachsene und fünf Kinder seien von Kriminellen verschleppt worden, teilte die Hilfsorganisation Christian Aid Ministries am Sonntag mit. Bei den Entführungsopfern handle es sich um 16 US-Bürger und eine Person aus Kanada. "Wir erbitten Gottes Führung für eine Lösung", hieß es in einer Mitteilung der Gruppe. "Die Behörden suchen nach Wegen, um zu helfen."

Bill Clinton nach Infektion wieder aus Spital entlassen

Washington - Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton ist nach einer Harnwegsinfektion wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde seine Antibiotika-Behandlung in New York fortführen, schrieb sein Sprecher Angel Ure�a am Sonntagmorgen (Ortszeit) unter Berufung auf den zuständigen Arzt auf Twitter. Sein Fieber und die Anzahl der weißen Blutkörperchen hätten sich mittlerweile "normalisiert".

