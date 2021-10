Starsopranistin Edita Gruberova ist tot

Zürich/Wien - Sie blickte auf eine ungewöhnliche lange Weltkarriere zurück, ein langer Ruhestand war dem Weltstar indes nicht vergönnt: Edita Gruberova, über Jahrzehnte Koloraturkönigin der Opernwelt, ist am heutigen Montag im Alter von 74 Jahren in Zürich verstorben, wie ihre Familie laut dpa mitteilte. Ihr offiziell für Oktober 2020 geplantes letztes Konzert in Florenz hatte die Sopranistin zuletzt absagen müssen.

Tschechischer Präsident Zeman nicht amtsfähig

Prag - Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman ist derzeit nicht in der Lage, seinen Aufgaben nachzukommen. Dies teilten seine behandelnden Ärzte am Prager Militärspital am Montag dem Senatspräsidenten Milos Vystrcil in einem Brief mit. Es sei auch "wenig wahrscheinlich", dass der 77-Jährige seine Tätigkeit wieder aufnehmen werden könne, heißt es in dem Schreiben, aus dem Vystrcil in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz zitierte.

Hochrangige Migrationskonferenz in Wien

Wien - Minister, hochrangige Beamte und Experten aus Dutzenden Ländern diskutieren am Dienstag und Mittwoch in Wien im Rahmen der diesjährigen Migrationskonferenz des ThinkTanks ICMPD (Zentrum für Migrationspolitik), wie Zusammenarbeit entlang von Migrationsrouten besser funktionieren kann. Gastgeber ist der frühere Vizekanzler und ÖVP-Chef, ICMPD-Direktor Michael Spindelegger. Das ICMPD hat 19 Mitgliedsstaaten - als jüngstes Mitglied konnte Griechenland gewonnen werden.

Polnischer Premier stellt sich dem EU-Parlament

Straßburg/Warschau/Brüssel - Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bezieht am Dienstag (9.00 Uhr) im Straßburger Europaparlament Stellung zu den umstrittenen Justizreformen seines Landes. Auch das jüngste Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das den Vorrang von EU-Recht infrage stellt, dürfte bei der Debatte eine herausgehobene Rolle spielen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die das Urteil scharf kritisiert hatte, wird ebenfalls im Parlament erwartet.

Sozialdemokraten erobern italienische Hauptstadt Rom

Rom - Die italienischen Sozialdemokraten haben ihren Siegeszug bei den Kommunalwahlen auch in den Bürgermeister-Stichwahlen fortgesetzt. In der Hauptstadt Rom siegte der sozialdemokratische Kandidat und Ex-Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri klar gegen seinen Kontrahenten aus dem Mitte-Rechts-Lager, Enrico Michetti. Laut Hochrechnungen, die nach Wahlschluss am Montag veröffentlicht wurden, kam Gualtieri auf 59 Prozent der Stimmen. Auch Turin hat künftig einen roten Bürgermeister.

Äthiopische Armee bombardierte offenbar Zivilisten in Tigray

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba/Kapstadt - Die äthiopische Armee hat nach Angaben der Milizen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) am Montag Luftangriffe auf Zivilisten in Tigrays Regionalhauptstadt Mekelle durchgeführt. Mindestens drei Menschen seien bei den Bombardierungen gestorben, Dutzende seien verletzt worden. Die äthiopische Luftwaffe teilte am Montagabend mit, sie habe "Kommunikationsmasten und -ausrüstung" angegriffen. Es habe "äußerste Sorgfalt gegeben, zivile Opfer zu vermeiden", hieß es.

Erneuter Prozess gegen frühere Sekretärin im KZ Stutthof

Itzehoe - In einem zweiten Anlauf soll am Dienstag um 10.00 Uhr der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein beginnen. Der 96-jährigen Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt. Zum eigentlichen Prozessbeginn am 30. September war die Angeklagte nicht erschienen. Sie war nach Angaben des Gerichts untergetaucht.

US-Mordprozess im Fall von schwarzem Jogger Arbery begonnen

Washington - Mit der Auswahl der Geschworenen hat am Montag in den USA der Mordprozess um den Tod des schwarzen Joggers Ahmaud Arbery begonnen. Vor einem Gericht in Brunswick im Staat Georgia müssen sich drei weiße Männer verantworten, die Arbery am 23. Februar 2020 in einem Vorort von Brunswick mit dem Auto verfolgt und nach einem Handgemenge erschossen hatten.

