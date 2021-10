Zwei tote Flüchtlinge in Kleinbus im Burgenland entdeckt

Siegendorf - Zwei Flüchtlinge sind am Dienstag bei einer Schlepperfahrt über die burgenländisch-ungarische Grenze bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ums Leben gekommen. Die Männer wurden bei einer Kontrolle von Bundesheer-Soldaten tot in einem Kleinbus gefunden. 26 weitere Personen wurden aufgegriffen. Nach dem Schlepper wurde am Dienstagabend weiter gefahndet. Die genaue Todesursache war laut Landespolizeidirektion Burgenland vorerst unklar. Die Politik reagierte betroffen.

3G am Arbeitsplatz kommt

Wien - 3G am Arbeitsplatz steht vor der Tür. Die Koalition hat sich am Dienstag mit der SPÖ verständigt. Damit ist eine Blockade der gesetzlichen Grundlage für die Neuregelung vom Tisch. Dafür wird den Sozialdemokraten ihr Wunsch erfüllt, dass betriebliche Tests auch nach Ende Oktober gratis bleiben. In den nächsten Tagen wird jene Verordnung erwartet, die die genauen Modalitäten für 3G regelt.

Britische Regierung beobachtet Untervariante des Deltavirus

London - Die britische Regierung beobachtet eine neue Unterart der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Wie ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Dienstag sagte, beobachte die Regierung die AY.4.2-Variante "sehr genau". Noch sei unklar, ob sich diese schneller verbreitet. Die Regierung werde aber "nicht zögern, Maßnahmen zu ergreifen, wenn es nötig ist". Die Untervariante trat bisher außerhalb Großbritanniens nur vereinzelt in den USA und Dänemark auf.

Arbeitslosigkeit samt Schulungen auf Wert von 2012 gesunken

Wien/Washington - Die Arbeitslosigkeit ist in der vergangenen Woche weiter gesunken. 335.334 Menschen sind aktuell arbeitslos oder machen eine Schulung beim Arbeitsmarktservice (AMS). Die Arbeitslosigkeit inklusive Schulungen lag letztmals 2012 unter dem aktuellen Wert, teilte das Arbeitsministerium am Dienstagnachmittag mit. Im Jahr 2012 waren im Vergleich zu heute aber nur sehr wenige Beschäftigte in Kurzarbeit.

Frankfurter Buchmesse begann unter dem Motto "Re:Connect"

Frankfurt am Main - Unter dem Motto "Re:Connect" und mit gedeckelter Besucherzahl ging die 73. Frankfurter Buchmesse an den Start. 2000 Aussteller aus 80 Ländern nehmen an der Bücherschau teil, die nach der virtuellen Ausgabe im Corona-Jahr 2020 nun wieder in Präsenz und mit Publikum stattfindet. Gastland ist in diesem Jahr Kanada. Auf der gesamten Messe gilt die 3G-Regel.

Winterurlaub trotz Corona heuer bereits gut gebucht

Wien/Zell am See - Nach dem coronabedingten Totalausfall der vergangenen Wintersaison will die Tourismusbranche den heurigen Winter mit der "3G-Regel" durchziehen und Urlaub möglich machen. "Einen Lockdown wird es mit 100-prozentiger Sicherheit nicht geben, nachdem jetzt etwa 65 Prozent geimpft sind", sagte der Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts, Oliver Fritz, am Rande der Seilbahntagung in Zell am See zur APA. Allerdings ist die Saison "mit großen Unsicherheiten" behaftet.

Schwarz-Blau II in Oberösterreich in der Zielgeraden

Linz - In Oberösterreich sind die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ auf den letzten Metern der Zielgeraden angekommen. Offenbar geht es nur mehr um Ressortzuständigkeiten. Inhaltlich ist wohl alles in trockenen Tüchern. Der FPÖ-Landesparteivorstand wird am Mittwoch über den Pakt befinden, jener der ÖVP dem Vernehmen nach ebenfalls. Die Präsentation von Schwarz-Blau II ist am Donnerstag zu erwarten.

Ex-EU-Kommissionschef Juncker von Stadt Wien ausgezeichnet

Wien - Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist am Dienstag im Wiener Rathaus mit dem "Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien mit dem Stern" ausgezeichnet worden - eine äußerst seltene Ehre, wie der Gastgeber, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), hervorhob. Der Laudator, Altbundespräsident Heinz Fischer, würdigte Juncker als großen Europäer, dem auch die soziale Dimension der Europäischen Union stets am Herzen gelegen sei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red