Zwei tote Flüchtlinge in Kleinbus im Burgenland entdeckt

Siegendorf - Zwei Flüchtlinge sind am Dienstag bei einer Schlepperfahrt über die burgenländisch-ungarische Grenze bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ums Leben gekommen. Die Männer wurden bei einer Kontrolle von Bundesheer-Soldaten tot in einem Kleinbus gefunden. 27 weitere Personen wurden aufgegriffen, diese Zahl wurde noch geändert. Nach dem Schlepper wurde am Abend weiter gefahndet. Die genaue Todesursache war laut Landespolizeidirektion Burgenland vorerst unklar.

US-Ausschuss will Trump-Berater Bannon vor Gericht sehen

Washington - Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Jänner will den früheren Trump-Berater Steve Bannon vor Gericht bringen. Der Ausschuss nahm am Dienstagabend (Ortszeit) einstimmig einen Bericht an, der die Missachtung des Kongresses durch Bannon feststellt. In einem nächsten Schritt muss das von den Demokraten von US-Präsident Joe Biden dominierte Repräsentantenhaus darüber abstimmen, bevor der Fall vor Gericht kommt.

Nordkorea testete U-Boot-Rakete

Seoul/New York - Nordkorea hat nach Angaben von Staatsmedien erfolgreich eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete getestet. Die Rakete "neuen Typs" verfüge über "viele fortschrittliche Kontroll- und Steuerungstechnologien", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Der UN-Sicherheitsrat berief deshalb laut Diplomaten für Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung ein.

Entscheidung über Vergabe des Sacharow-Preises

Straßburg - Das EU-Parlament gibt am Mittwoch (15.00 Uhr) in Straßburg seine Entscheidung zur Vergabe des diesjährigen Sacharow-Preises für Demokratie und Menschenrechte bekannt. Unter den Nominierten ist eine Gruppe afghanischer Frauen, zu der unter anderem die Menschen- und Frauenrechtsaktivistin Sima Samar und die Filmemacherin Sahraa Karimi gehören. Auch der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sowie die ehemalige bolivianische Übergangspräsidentin Jeanine ��ez sind nominiert.

Verteidigungsministerin Tanner zu Gesprächen in Serbien

Belgrad/EU-weit - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) trifft am Mittwoch in Belgrad ihren serbischen Amtskollegen Nebojša Stefanović. Tanner will vor allem die militärische Kooperation mit Serbien vertiefen, um die sicherheitspolitische Stabilität am Westbalkan nachhaltig zu stärken. Serbien und die fünf anderen Westbalkan-Staaten streben eine EU-Mitgliedschaft an. Zugleich ist die Region nach wie vor von früheren kriegerischen Konflikten geprägt.

Österreich plant erst nächstes Jahr größere Impfstoffspenden

Wien - In Österreich sind derzeit mehr als vier Millionen Impfdosen lagernd, doch größere Spendenaktionen für ärmere Länder soll es erst nächstes Jahr geben. Dies teilte das Gesundheitsministerium der APA auf Anfrage mit. Die lagernden Impfdosen sind nämlich überwiegend mRNA-Impfstoffe, die "großteils für die dritte Impfdosis sowie für weitere Erst- und Zweitimpfungen gebraucht" werden. "Größere Impfstoffspenden werden 2022 durchgeführt werden."

