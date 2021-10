3.727 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in den vergangenen 24 Stunden deutlich in die Höhe geschnellt: Laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums wurden am Mittwoch 3.727 Neuerkrankungen gemeldet, 13 Menschen sind gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner kletterte damit auch deutlich nach oben. Derzeit liegt der Wert österreichweit bei 195,4 nach 182,9 am Dienstag.

Laut WKStA-Chefin kein "Kronzeuge" in Inseraten-Affäre

Wien - Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, hat nicht nur aufgrund der jüngsten Ermittlungen zur Inseratenaffäre mit einem Personalmangel zu kämpfen. Sie fordert im Interview mit der APA zehn Planstellen mehr, was eine Aufstockung auf 54 bedeuten würde. Verrat von Hausdurchsuchungen und Ermittlungsergebnissen im eigenen Haus schließt sie praktisch aus. Einen "Kronzeugen" gebe es in der Inseratenaffäre nicht, sagt sie.

Inflation im September auf Zehn-Jahres-Hoch

Wien - Die Preise ziehen weiter an: Die Inflation stieg im September auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Damit stieg die Teuerung im September 2021 auf den höchsten Wert seit November 2011, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Gegenüber dem Vormonat August 2021 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,5 Prozent.

Zwei tote Flüchtlinge - Suche nach Schlepper im Burgenland

Siegendorf - Nach dem Tod zweier syrischer Flüchtlinge in einem Klein-Lkw am gestrigen Dienstag im Burgenland befand sich der Schlepper nach wie vor auf der Flucht, sagte Polizeisprecher Herbert Marban Mittwochfrüh gegenüber der APA. Weiterhin wurden die Migranten mit Hilfe eines Dolmetschers befragt. Die Todesursache der zwei Männer stand noch nicht fest, sie sollen obduziert werden.

Wien-Attentäter war Einzeltäter mit Unterstützung im Vorfeld

Wien - Die Ermittlungen zum Terroranschlag vom 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt sind schon sehr weit gediehen. Die Einzeltätertheorie hat sich bestätigt, aber der am Tatort erschossene Attentäter hatte im Vorfeld mentale Unterstützung und Hilfe beim Waffenkauf, berichteten Staatsanwaltschafts-Sprecherin Nina Bussek und der Polizei-Chef-Ermittler Michael Lohnegger am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Sieben Beitragstäter sind in U-Haft, ihnen drohen lange Freiheitsstrafen.

ÖVP OÖ holt wohl zwei Neue in ihr Regierungsteam

Linz - Die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ sind abgeschlossen, nach ihrer Vorstandssitzung werden die Schwarzen am Mittwoch um 13 Uhr ihr neues Regierungsteam für die kommende Legislaturperiode vorstellen. Die ÖVP wird einen Landesratsposten mehr erhalten, diesen wird voraussichtlich Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer erhalten. Laut oö. Medienberichten dürfte mit Michaela Langer-Weninger auch eine Frau in die Regierung einziehen.

Ex-Bundeswehrsoldaten wegen Terrorverdachts festgenommen

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft in Deutschland hat zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten wegen des Verdachts festnehmen lassen, dass sie eine terroristische Vereinigung gründen wollten. Die beiden Männer hätten seit Jahresbeginn geplant, eine 100 bis 150 Mann starke Söldnertruppe unter ihrem Kommando zu bilden, teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Mit dieser Gruppe hätten sie dann in den Bürgerkrieg im Jemen eingreifen wollen.

13 Tote bei Bombenanschlag auf Armee-Bus in Syrien

Damaskus - Bei einem Bombenanschlag auf einen Armee-Bus sind in der syrischen Hauptstadt Damaskus staatlichen Medien zufolge mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete das Fernsehen am Mittwoch. Zwei Sprengsätze seien am Straßenrand detoniert, als der Bus die Hafez-al-Assad-Brücke im Zentrum der Stadt überquert habe. Ein dritter Sprengsatz sei von Armee-Spezialisten entschärft worden. Behördenvertreter sprächen von einem Terrorakt.

