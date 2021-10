Laut WKStA-Chefin kein "Kronzeuge" in Inseraten-Affäre

Wien - Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, hat nicht nur aufgrund der jüngsten Ermittlungen zur Inseratenaffäre mit einem Personalmangel zu kämpfen. Sie fordert im Interview mit der APA zehn Planstellen mehr, was eine Aufstockung auf 54 bedeuten würde. Verrat von Hausdurchsuchungen und Ermittlungsergebnissen im eigenen Haus schließt sie praktisch aus. Einen "Kronzeugen" gebe es in der Inseratenaffäre nicht, sagt sie.

3G-Regel am Arbeitsplatz kommt ab 1. November

Wien - Ab 1. November tritt die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft. Das verkündete Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Kann am jeweiligen Arbeitsort ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden, dann braucht es künftig einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis. Bis einschließlich 14. November gilt eine Übergangsfrist: All jene ohne 3G-Nachweis müssen bis dahin durchgehend eine FFP2-Maske tragen.

3.727 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in den vergangenen 24 Stunden deutlich in die Höhe geschnellt: Laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums wurden am Mittwoch 3.727 Neuerkrankungen gemeldet, 13 Menschen sind gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner kletterte damit auch deutlich nach oben. Derzeit liegt der Wert österreichweit bei 195,4 nach 182,9 am Dienstag.

Verteidigungsministerin Tanner zu Gesprächen in Serbien

Belgrad/EU-weit - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Mittwoch in Belgrad ihren serbischen Amtskollegen Nebojša Stefanović getroffen. Tanner will vor allem die militärische Kooperation mit Serbien vertiefen, um die sicherheitspolitische Stabilität am Westbalkan nachhaltig zu stärken, wie sie sagte. Serbien und die fünf anderen Westbalkan-Staaten streben eine EU-Mitgliedschaft an. Zugleich ist die Region nach wie vor von früheren kriegerischen Konflikten geprägt.

Inflation im September auf Zehn-Jahres-Hoch

Wien - Die Preise ziehen weiter an: Die Inflation stieg im September auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Damit stieg die Teuerung im September 2021 auf den höchsten Wert seit November 2011, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Gegenüber dem Vormonat August 2021 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,5 Prozent.

ÖVP OÖ erneuert ihr Regierungsteam in Schwarz-Blau-II

Linz - Der ÖVP-Vorstand hat Mittwochvormittag dem ausverhandelten Regierungspakt mit der FPÖ einstimmig zugestimmt. Zudem wurden personelle Weichen gestellt: Neu im schwarzen Regierungsteam sind Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer und Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger. Die SPÖ muss das Sozialressort abgeben, die Grünen die Integration.

Bub stiehlt Papst die Show bei Generalaudienz

Vatikanstadt - Ein zehnjähriger Bub hat Papst Franziskus am Mittwoch bei seiner Generalaudienz im Vatikan die Show gestohlen. Das Kind bekam einen Platz an seiner Seite, nachdem er die Bühne betreten hatte. Der aus der süditalienischen Region Apulien stammende Paolo, ein Kind mit einer psychischen Behinderung, näherte sich dem Papst zu Beginn der Audienz in der großen Halle Paul VI. Für die Sicherheitsbeamten, die nicht versuchten, ihn aufzuhalten, war er kein Grund zur Sorge.

Nordkorea testete U-Boot-Rakete

Seoul/New York - Der jüngste Raketentest Nordkoreas wird zum Fall für den UN-Sicherheitsrat. Hintergrund ist die Sorge von Experten, dass die Führung in Pjöngjang seit geraumer Zeit wieder stärkeren Fokus darauflegt, das Land zu militarisieren. Das mächtigste UN-Gremium wird am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf Antrag der USA und Großbritanniens hinter verschlossenen Türen zusammenkommen.

