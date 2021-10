Fahndung nach Polizeibeamten unter Mordverdacht in NÖ

Seibersdorf - Die Fahndung nach einem 44 Jahre alten Polizeibeamten, der im Verdacht steht, seine ein Jahr jüngere Lebensgefährtin in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) getötet zu haben, hat am Donnerstag angedauert. Die Frau war laut Polizei am späten Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus aufgefunden worden. Sie dürfte erdrosselt oder erwürgt worden sein.

Erster EU-Gipfel Schallenbergs als Kanzler

Brüssel/Wien - Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) absolviert am Donnerstag und Freitag seinen ersten EU-Gipfel in seiner neuen Funktion. Für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel dürfte es dagegen nach 16-jähriger Amtszeit der Abschied von der europäischen Bühne werden. Der Gipfel befasst sich mit der Energieversorgung vor dem Hintergrund steigender Gaspreise, erwartet wird dazu auch eine Diskussion über Atomkraft. Außerdem dürfte der Konflikt mit Polen den Gipfel beschäftigen.

Rote Welle auf der Corona-Ampel

Wien - Bei der donnerstägigen Sitzung der Ampel-Kommission wird sich die Zahl der rot-geschalteten Länder vermutlich verdreifachen. Zu Salzburg dürften sich Nieder- und Oberösterreich gesellen. Denn diese drei Bundesländer haben eine Risikozahl über 100, die als Grenze für sehr hohes Infektionsrisiko gilt, geht aus dem der APA vorliegenden Ampel-Arbeitspapier hervor.

Trump verkündet Pläne für eigenes Online-Netzwerk

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will in Kürze sein eigenes Online-Netzwerk an den Start bringen. Truth Social heiße die Plattform, mit der er "der Tyrannei" der großen Tech-Konzerne die Stirn bieten werde, erklärte Trump am Mittwoch. Eine Testversion für ausgewählte Nutzer soll demnach im November online gehen. Anfang nächsten Jahres werde dann die Vollversion der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

59. Viennale wird eröffnet

Wien - Heute, Donnerstag, Abend wird die 59. Viennale im Wiener Gartenbaukino eröffnet. Das größte Filmfestival des Landes wartet bis 31. Oktober mit rund 240 Filmen auf. Zum Auftakt hat Direktorin Eva Sangiorgi den diesjährigen Venedig-Gewinner "L'Ev�nement" programmiert, wofür Regisseurin Audrey Diwan persönlich nach Wien kommen wird. Sie ist allerdings keineswegs der einzige Startgast der diesjährigen Ausgabe.

"Muster von Provokationen" - Kritik in UNO an Nordkorea

New York/Pjöngjang - Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben Mitglieder des UNO-Sicherheitsrat das Verhalten der Autokratie verurteilt. "Der Raketenstart (...) ist Teil eines Musters von Provokationen durch Nordkorea", teilten die UNO-Botschafter der Ratsmitglieder Frankreich, Irland und Estland am Mittwoch mit. Nach Angaben des nordkoreanischen Außenministeriums war der Raketentest nicht an USA gerichtet. Ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang drohte gleichzeitig den USA.

Menschliche Überreste bei Suche nach Petitos Freund gefunden

Washington - Neue Wendung im Fall der getöteten Gabby Petito: Ermittler haben bei der Suche nach dem Freund der 22-Jährigen offenbar menschliche Überreste entdeckt. Man habe am Mittwoch in einem Naturreservat im US-Bundesstaat Florida etwas gefunden, das diesen Anschein erwecke, sagte FBI-Ermittler Michael McPherson. Die Polizei sucht seit Wochen nach dem 23-Jährigen, der im Fall Petito für die Ermittler als "Person von Interesse" gilt.

Schwarz-Blau II in Oberösterreich stellt sich vor

Linz - In Oberösterreich wird heute, Donnerstag, das Regierungsprogramm von Schwarz-Blau II präsentiert. Die jeweiligen Parteigremien haben das Papier am Mittwoch einstimmig abgesegnet. LH Thomas Stelzer (ÖVP) und LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) waren sich nach der Wahl rasch einig, ihre seit 2015 bestehende Zusammenarbeit um sechs weitere Jahre verlängern zu wollen.

