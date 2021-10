Strengere Coronaregeln in Wien verlängert

Wien - In Wien werden die strengeren Coronamaßnahmen wie erwartet weiter gelten. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstagnachmittag verkündet. Zuvor gab es ein Treffen mit seinem Fachgremium. Die aktuelle Verordnung war bis Ende Oktober befristet, nun wird sie bis Ende November verlängert.

30 Fälle von Delta-Unterart des Coronavirus in Österreich

Wien - Eine neue Linie der Delta-Variante des Coronavirus, AY.4.2, stellt sich zunehmend "als noch ansteckender als Delta" heraus, warnt Ulrich Elling, Gruppenleiter am IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie) der Akademie der Wissenschaften. Bisher seien aus Großbritannien mehr als 20.000 Fälle berichtet worden, in Kontinentaleuropa etwa 1.000 und in Österreich "gut 30". Die einzige "faire und effektive Maßnahme" sei nun eine Impfpflicht, "zumindest ab einem gewissen Alter".

Bisher über 200.000 Covid-Impfauffrischungen in Österreich

Wien - In Österreich haben bisher mehr als 200.000 Menschen eine Auffrischung ihrer Corona-Schutzimpfung erhalten. Empfohlen ist die Boosterimpfung vorrangig für Personen über 65 Jahren und für Gesundheitspersonal. Auch Risikopatienten und mit AstraZeneca oder Johnson & Johnson Geimpfte sind zur Auffrischung aufgerufen. Alle anderen ab 16 Jahren sollen neun bis zwölf Monate nach der Grundimmunisierung abwarten, sagte Maria Paulke-Korinek vom Gesundheitsministerium im ORF-Radio.

Heta-Abwicklung brachte insgesamt 10,85 Mrd. Euro ein

Wien/Klagenfurt - Die Heta Asset Resolution AG, die Abwicklungsgesellschaft der ehemaligen Hypo Alpe Adria Group, hat ihre Aufgabe erfüllt und die Abwicklung der Kärntner Pleitebank abgeschlossen. In ihrer Hauptversammlung am Mittwoch hat die Abwicklungsgesellschaft die vorzeitige Endverteilung von 149,15 Mio. Euro an die Gläubiger beschlossen - der Gesamterlös aus der Verwertung der Assets im Zuge der geordneten Abwicklung beläuft sich laut FMA somit auf 10,85 Mrd. Euro.

Ampel-Parteien streben Kanzlerwahl im Dezember an

Berlin - SPD, Grüne und FDP streben eine zügige Regierungsbildung in Deutschland an. Olaf Scholz (SPD) könnte in der zweiten Dezemberwoche zum Kanzler gewählt werden. Das sagten FDP-Generalsekretär Volker Wissing und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag zu Beginn der Koalitionsverhandlungen in Berlin. Wissing sagte, bis Ende November solle ein Vertragswerk vorgelegt, in der Woche vom 6. Dezember an der neue Bundeskanzler gewählt und die neue Regierung gebildet werden.

Türkei droht mit Ausweisung von zehn westlichen Botschaftern

Istanbul/Straßburg - Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat im Streit um den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala laut Medienberichten wegen eines Freilassungs-Appells mit der Ausweisung zehn westlicher Botschafter gedroht. Er habe Außenminister Mevlüt Cavusoglu gesagt, "dass wir uns nicht den Luxus leisten können, sie (die Botschafter) in unserem Land zu beherbergen", wurde Erdogan am Donnerstag von mehreren türkischen Medien zitiert.

Sturm sorgte für große Stromausfälle in Frankreich

Paris - Heftige Sturmböen haben Donnerstagfrüh in Nordfrankreich Störungen im Verkehr und bei der Stromversorgung verursacht. Etwa 250.000 Haushalte seien ohne Strom, schrieb Netzbetreiber Enedis auf Twitter. Allein in der Normandie waren demnach 80.000 Haushalte betroffen. Im Norden und Nordwesten des Landes kam es teils zu massiven Zugausfällen. Auch in der Region um Paris herum war der Verkehr eingeschränkt. In Deutschland und weiteren Nachbarländern stürmte es ebenfalls heftig.

Zehntausende Mitarbeiter im Tourismus gesucht

Wien - Alarmstimmung herrscht im heimischen Tourismus vor der Wintersaison. Nachdem die Vorsaison ein Totalausfall war fehlen nun Zehntausende Mitarbeiter in der Beherbergungsbranche, einem für Österreich überdurchschnittlich wichtigen Wirtschaftszweig. In der Coronakrise fand eine Branchenflucht der Mitarbeiter statt. Laut Angaben der Unternehmensberatung mrp Hotels vom Donnerstag fehlen in Österreich nach Hochrechnungen 50.000 bis 55.000 Fachkräfte in der Branche.

