Streit um Polens Justiz beim EU-Gipfel

Brüssel/Wien - Der erbitterte Streit um Polens Rechtsstaat droht die Europäische Union tief zu spalten. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki ließ am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel in der Sache keinerlei Entgegenkommen erkennen. Länder wie die Benelux-Staaten forderten hingegen Druck auf Warschau. "Die Grundwerte der Europäischen Union sind unverhandelbar", betonte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) auf seinem ersten EU-Gipfel in seiner neuen Funktion.

Polizeibeamter nach Bluttat in NÖ unter Mordverdacht

Seibersdorf - Die intensive Suche nach einem 44 Jahre alten Polizeibeamten, der im Verdacht steht, seine ein Jahr jüngere Lebensgefährtin in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) getötet zu haben, ist am Donnerstag vorerst abgebrochen worden. Seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich bekannt gegeben wurde indes das vorläufige Obduktionsergebnis. Laut der Autopsie gilt Ersticken als Todesursache.

Venedig-Gewinnerfilm eröffnete feierlich die 59. Viennale

Wien - Ein weiteres Stück Normalität ist zurück: Die Viennale ist Donnerstagabend mit der altbekannten Eröffnungsgala im frischrenovierten Gartenbaukino in ihre 59. Ausgabe gestartet. "Die kommenden zehn Tage werden voller Erinnerungen, Bilder und Gefühle sein", rief Festivalchefin Eva Sangiorgi als Motto aus. Bis 31. Oktober stehen nun 241 cineastische Werke im Angebot für Filmfreunde.

Verhandlungen zum Metaller-KV erneut unterbrochen

Wien - Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie (FMTI) wurde ergebnislos unterbrochen. Die Arbeitnehmer hatten zuletzt ein Plus für Löhne und Gehälter von 4,5 Prozent gefordert, das Angebot der Arbeitgeber lag vor Verhandlungsbeginn bei 2,2 Prozent. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA gaben sich nach den vorerst gescheiterten Gesprächen kämpferisch, die Arbeitgeber wiederum verständnislos über die nicht erfolgte Einigung.

Prozess um falsche Papiere für Wiener Attentäter in Linz

Linz/Wien - In Linz steht am Freitag ein 30-Jähriger vor Gericht, der versucht haben soll, dem Terror-Attentäter von Wien falsche Papiere für die Ausreise nach Syrien zu besorgen. Das Vorhaben scheiterte aber, weil der Kontakt zum Fälscher in Italien abriss. Der in Linz lebende Kosovare ist wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation sowie der Fälschung besonders geschützter Urkunden angeklagt. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Erneut weltweiter Streik für mehr Klimaschutz

Wien - Rund eine Woche vor der Weltklimakonferenz in Glasgow hat die Organisation Fridays for Future für Freitag erneut zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. Greta Thunberg will in ihrer Heimatstadt Stockholm gemeinsam mit Aktivistinnen und Aktivisten aus einigen der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Weltregionen für mehr Klimaschutz demonstrieren. Auch in Österreich sind mehrere Veranstaltungen geplant.

Ampel-Parteien streben Kanzlerwahl in Nikolauswoche an

Berlin - Der Zeitplan ist ehrgeizig: In der Woche vom 6. bis zum 10. Dezember wollen SPD, Grüne und FDP eine gemeinsame Bundesregierung bilden - mit einem Kanzler Olaf Scholz an der Spitze. Zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen am Donnerstag benannten sie die Leiter von 22 Arbeitsgruppen, die die Details einer ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene festzurren sollen.

OPs in St. Anna Kinderspital wegen Corona-Cluster verschoben

Wien - Zehn Angestellte des St. Anna Kinderspitals in Wien haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Mitarbeiter von zwei Stationen wurden positiv getestet und in Quarantäne abgesondert. "Der Großteil der Betroffenen war geimpft", betonte ein Krankenhaussprecher auf APA-Anfrage zu einem Bericht des TV-Senders "Puls 24". Wegen der Krankheitsfälle wurden elektive Eingriffe verschoben, akute Operationen werden jedoch durchgeführt und der übrige Spitalsbetrieb ist nicht eingeschränkt.

