3.582 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Österreich weiter über der 3.000er-Marke und damit sehr hoch: Seit dem gestrigen Donnerstag sind 3.582 Neuerkrankungen dokumentiert worden, wie aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag hervorging. Zum Vergleich: Vergangenen Freitag waren es 2.432 Neuinfektionen. Im Krankenhaus gab es eine Zunahme an Patienten: Mittlerweile müssen dort mehr als 1.000 Menschen versorgt werden, 224 auf der Intensivstation.

Bund und Länder beraten am Abend Corona-Maßnahmen

Wien - Bundesregierung und Ländervertreter beraten am Freitagabend per Videokonferenz gemeinsam die Corona-Situation. Angesichts steigender Infektionszahlen soll es um die nächsten Schritte gehen, hatte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) im Vorfeld angekündigt und vor einer "Pandemie der Ungeimpften ohne Not" gewarnt. Mit dabei ist auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Gegen 22 Uhr soll in einer Pressekonferenz von den Ergebnissen berichtet werden.

Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs ebenfalls ab Samstag

Melk/Scheibbs - Corona-bedingte Ausreisekontrollen wird es ab (dem morgigen) Samstag in Niederösterreich nicht nur im Bezirk Melk, sondern auch im Bezirk Scheibbs geben. Die Entscheidung bezüglich letzterer Region wurde der APA am Freitagnachmittag seitens des Landessanitätsstabs mitgeteilt. Vorgesehen sind in beiden Bezirken stichprobenartige Kontrollen der geforderten 3G-Nachweise. Bis einschließlich Montag gibt es keine Sanktionen, ausgesprochen werden vorerst nur Verwarnungen.

Streit um "elementarste Werte" auf dem EU-Gipfel

Brüssel - Bei ihrem wohl letzten EU-Gipfel musste die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sich mit Themen auseinandersetzen, die sie seit Jahren begleiten. Die Staats- und Regierungschefs stritten darüber, ob Zäune an den EU-Außengrenzen das richtige Mittel gegen unerwünschte Migration sind. Und im Inneren gab es mit Polen Streit um grundlegende Werte wie die Unabhängigkeit der Justiz. Merkel wird auf dem europäischen Parkett fehlen - das machten viele ihrer Kollegen deutlich.

Rechnungshof will von Parteien Vermögens-Offenlegung

Wien - Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker hat am Freitag ihren Entwurf für schärfere Parteientransparenz vorgelegt. Neben im Regierungsprogramm vereinbarten Punkten - etwa die Rechnungshof-Prüfung der Parteien, eine flotte Wahlkampfkostenbilanz und die Offenlegung der Schulden - bringt der Entwurf auch Überraschungen. So dürften Parteien Strafen nicht mehr mit Fördergeld bezahlen. Grüne und NEOS begrüßten die Initiative. ÖVP, SPÖ und FPÖ reagierten zurückhaltend bis kritisch.

Klimaaktivisten protestieren mit Thunberg in Stockholm

Stockholm/Innsbruck - Wenige Tage vor der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow haben Aktivisten um Greta Thunberg ihrer Forderung nach mehr Klimaschutz noch einmal Nachdruck verliehen. Bei einem Protestmarsch durch Thunbergs Heimatstadt Stockholm waren am Freitag neben Schwedinnen und Schweden auch Klimaschützer aus besonders betroffenen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika dabei, die in einigen Tagen zur COP26 nach Schottland fahren werden.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag mit höheren Notierungen geschlossen. Der Leitindex ATX startete etwas schwächer, drehte aber noch am Vormittag ins Plus und schloss um 0,32 Prozent fester auf 3.779,57 Punkten. Gute Nachrichten aus China hatten von Handelsstart an für eine leichte Entspannung an den Finanzmärkten gesorgt. Erste Group büßten 2,6 Prozent ein. OMV schlossen nach einem Analystenkommentar 1,3 Prozent höher. Versorger waren gut gesucht, Bauaktien gaben hingegen nach.

