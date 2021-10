Lockdown für Ungeimpfte bei 600 belegten Intensivbetten

Wien - Die Regierung hat am Freitagabend neue Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschlossen, die v.a. auf Ungeimpfte abzielen. Sobald 500 Intensiv-Betten mit Corona-Patienten belegt sind, dürfen viele Bereiche wie die Gastronomie nur mehr geimpft oder genesen ("2G"-Regel) betreten werden. Ab 600 belegten Betten kommt es zu "Ausgangsbeschränkungen" für Ungeimpfte, gab die Regierung nach einer Sitzung mit den Landeshauptleuten bekannt. Vorerst gratis bleiben die Corona-Tests.

Ausreisekontrollen in den Bezirken Melk und Scheibbs starten

Melk/Scheibbs - In den Bezirken Melk und Scheibbs starten am Samstag die Corona-bedingt erlassenen Ausreisekontrollen. Die Regionen dürfen dann nur noch mit einem gültigen 3G-Nachweis im Gepäck verlassen werden. Vorgesehen sind ab Mitternacht punktuelle Überprüfungen, bis einschließlich Montag werden allerdings nur Verwarnungen ausgesprochen. Übers Wochenende setzt die mit den Kontrollen betraute Polizei darauf, die Bevölkerung auf die Maßnahmen aufmerksam zu machen.

Todesschuss bei Dreh mit Alec Baldwin: Polizei ermittelt

Santa Fe - Der tödliche Schuss aus der Requisitenwaffe des Schauspielers Alec Baldwin auf eine Kamerafrau am Set eines Western-Films gibt weiter Rätsel auf. Zu den genauen Umständen des Vorfalls im US-Bundesstaat New Mexico und dem fatalen Projektil gebe es noch immer offene Fragen, teilte die Polizei am Freitagabend (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Ermittler hätten den Drehort durchsucht.

Landtag in Oberösterreich konstituiert sich

Linz - Am Samstag konstituiert sich in Oberösterreich der Landtag für die neue Legislaturperiode. Dieser wird bunter, denn bei der Landtagswahl am 26. September schafften mit den NEOS und den Impfskeptikern MFG zwei Newcomer den Einzug in den Landtag. So sind dort mit ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen künftig sechs Fraktionen vertreten. Ebenso steht die Wahl und Angelobung von Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie des gesamten Regierungsteams auf der Tagesordnung.

Führendes Al-Kaida-Mitglied von US-Drohne in Syrien getötet

Tampa (Florida) - Das US-Militär hat mit einem Luftangriff im Nordwesten Syriens nach eigenen Angaben ein führendes Mitglied der Terrororganisation Al-Kaida getötet. Es gebe keine Hinweise auf zivile Opfer des Luftschlags, erklärte die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs, Centcom, am Freitagabend. Für den Luftangriff wurde demnach eine Drohne vom Typ MQ-9 eingesetzt. Dabei sei das führende Al-Kaida-Mitglied Abdul Hamid al-Matar getötet worden, hieß es.

US-Höchstgericht lässt Abtreibungsverbot in Texas in Kraft

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat das weitgehende Abtreibungsverbot in Texas zunächst in Kraft gelassen. Der Supreme Court in Washington setzte am Freitag aber für den 1. November eine Anhörung zu dem umstrittenen sogenannten Herzschlag-Gesetz an. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte beantragt, das texanische Gesetz, das Abtreibungen etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche verbietet, umgehend außer Kraft zu setzen.

