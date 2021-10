Lockdown für Ungeimpfte bei 600 belegten Intensivbetten

Wien - Die Regierung hat am Freitagabend neue Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschlossen, die v.a. auf Ungeimpfte abzielen. Sobald 500 Intensiv-Betten mit Corona-Patienten belegt sind, dürfen viele Bereiche wie die Gastronomie nur mehr geimpft oder genesen ("2G"-Regel) betreten werden. Ab 600 belegten Betten kommt es zu "Ausgangsbeschränkungen" für Ungeimpfte, gab die Regierung nach einer Sitzung mit den Landeshauptleuten bekannt. Vorerst gratis bleiben die Corona-Tests.

Opposition über neuen Corona-Plan verärgert

Wien - Mit Unbehagen reagiert die Opposition auf den neuen Stufenplan der Regierung zur Corona-Bekämpfung. Skrupellosigkeit und Unmenschlichkeit hielt FPÖ-Chef Herbert Kickl der Koalition vor. NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker gab zu bedenken, es sei nicht ausreichend, nur Maßnahmen zu definieren, die dann wirken, "wenn wir ohnehin schon an einer Notlage kratzen".

Ausreisekontrollen in den Bezirken Melk und Scheibbs starten

Melk/Scheibbs - In den Bezirken Melk und Scheibbs starten am Samstag die Corona-bedingt erlassenen Ausreisekontrollen. Die Regionen dürfen dann nur noch mit einem gültigen 3G-Nachweis im Gepäck verlassen werden. Vorgesehen sind ab Mitternacht punktuelle Überprüfungen, bis einschließlich Montag werden allerdings nur Verwarnungen ausgesprochen. Übers Wochenende setzt die mit den Kontrollen betraute Polizei darauf, die Bevölkerung auf die Maßnahmen aufmerksam zu machen.

Fitch bestätigt Österreich-Rating mit AA+ erneut

Wien/New York/London - Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der Republik Österreich erneut auf der zweitbesten Note AA+ mit stabilem Ausblick belassen. Zuletzt hatte die Agentur im Mai das Österreich-Rating bestätigt. Österreich profitiere "von einer geringen Verschuldung des Privatsektors und soliden Außenfinanzen" sowie "starken politischen und sozialen Institutionen", heißt es in der am Freitagabend veröffentlichten Begründung von Fitch.

Landtag in Oberösterreich konstituiert sich

Linz - Am Samstag konstituiert sich in Oberösterreich der Landtag für die neue Legislaturperiode. Dieser wird bunter, denn bei der Landtagswahl am 26. September schafften mit den NEOS und den Impfskeptikern MFG zwei Newcomer den Einzug in den Landtag. So sind dort mit ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen künftig sechs Fraktionen vertreten. Ebenso steht die Wahl und Angelobung von Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie des gesamten Regierungsteams auf der Tagesordnung.

Todesschuss bei Dreh mit Alec Baldwin: Polizei ermittelt

Santa Fe - Der tödliche Schuss aus der Requisitenwaffe des Schauspielers Alec Baldwin auf eine Kamerafrau am Set eines Western-Films gibt weiter Rätsel auf. Zu den genauen Umständen des Vorfalls im US-Bundesstaat New Mexico und dem fatalen Projektil gebe es noch immer offene Fragen, teilte die Polizei am Freitagabend (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Ermittler hätten den Drehort durchsucht.

Grasser-Anwälte wollen von Richterin mehr Tempo

Wien/Linz - Karl-Heinz Grasser hat es nun eilig. Der ehemalige Finanzminister in Diensten von FPÖ und ÖVP möchte, dass das gegen ihn ergangene Urteil im Buwog-Prozess flotter ausformuliert wird, wie der "Standard" berichtet. Seine Anwälte haben bereits vor einigen Wochen einen entsprechenden Antrag eingebracht. Zuständig ist das Wiener Oberlandesgericht, dessen Entscheidung noch aussteht.

US-Behörde: Vorteile überwiegen Risiken bei Kinder-Impfung

Washington - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat zum ersten Mal die Sicherheit und Wirksamkeit des Coronavirus-Impfstoffs von Pfizer und BioNtech für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bewertet und festgestellt, dass die Vorteile die Risiken in dieser Altersgruppe überwiegen. Die FDA veröffentlichte auch Daten von Pfizer, die zeigten, dass der Impfstoff in einer klinischen Studie mit fünf bis 11-Jährigen eine 90,7-prozentige Wirksamkeit gegen Covid-19 aufwies.

