Türkei erklärt zehn Botschafter zu "unerwünschten Personen"

Ankara - Im Streit um den inhaftierten türkischen Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala lässt Staatschef Recep Tayyip Erdogan zehn westliche Botschafter - darunter den US-Botschafter - zu "unerwünschten Personen" erklären. Er habe das Außenministerium angewiesen, die Diplomaten "so schnell wie möglich" zur "persona non grata" zu erklären, sagte Erdogan am Samstag. Auf die Einstufung als "persona non grata" folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung.

Assistierter Suizid ab 2022 für Schwerkranke möglich

Wien - Die Regierung hat sich auf eine gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe in Österreich geeinigt. Wer Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen will, kann ab 2022 eine Sterbeverfügung errichten - ähnlich der Patientenverfügung. Der Zugang ist auf dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Personen beschränkt. Explizit ausgeschlossen sind Minderjährige. In Apotheken wird ein letales Präparat erhältlich sein. Begleitend kommt ein Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung.

EU-Ratsvorsitz sieht "Annäherung" im Streit um Migration

Wien/Warschau/Brüssel - Der slowenische EU-Ratsvorsitz sieht eine "Annäherung" im jahrelangen Streit um die künftige EU-Asyl- und Migrationspolitik. So könnten sich die EU-Staaten noch heuer auf die gemeinsame Fingerabdruckdatei Eurodac einigen, sagte Außenminister Anže Logar im APA-Interview. Chancen für eine Lösung erkennt er auch im festgefahrenen Rechtsstaatsstreit mit Polen. Eine große Zukunft gibt er der Staatengruppe der "Central 5", weil deren Mitglieder viele Gemeinsamkeiten hätten.

Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss "Otoniel" gefasst

Bogota - Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss ist in einer groß angelegten gemeinsamen Aktion von Polizei, Luftwaffe und Heer festgenommen worden. Der 50-jährige Dairo Antonio �suga alias "Otoniel", Chef des sogenannten Golfclans, sei in der Region Uraba im Nordwesten des Landes festgesetzt worden, teilte Staatspräsident Ivan Duque am Samstagabend (Ortszeit) mit. Dies sei der bisher "schwerste Schlag gegen den Drogenhandel in unserem Land in diesem Jahrhundert".

Neue "Migrantenkarawane" in Mexiko gestartet

Tapachula - In Tapachula im Süden Mexikos haben sich mehr als 2.000 Menschen zu einer sogenannten Migrantenkarawane zusammengeschlossen und sind in Richtung Norden aufgebrochen. Es handle sich vor allem um Mittelamerikaner, aber auch Haitianer und Afrikaner, sagte der Aktivist Irineo Mujica von der Organisation "Pueblo Sin Fronteras", der die Migranten begleitete, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag (Ortszeit). Das erste Ziel der Karawane ist Mexiko-Stadt.

Verstärkte Kontrollen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Berlin/Warschau - Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat Verständnis für den geplanten Bau einer Grenzbarriere an Polens Grenze zu Belarus (Weißrussland) geäußert. "Es ist legitim, dass wir die Außengrenze so schützen, dass unerkannte Grenzübertritte an der grünen Grenze verhindert werden", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag. Er kündigte an, die Kontrollen im deutsch-polnischen Grenzgebiet zu verstärken.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red