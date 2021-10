3.624 Corona-Neuerkrankungen in Österreich

Wien - 3.624 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden, die am Sonntag von Innen- und Gesundheitsministerium gemeldet wurden, liegen deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.261). Zudem bedeuten sie ein Plus von über 60 Prozent gegenüber den 2.242 Erkrankungen, die am vergangenen Sonntag bekanntgegeben worden sind. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 255,5 Fälle je 100.000 Einwohner.

Weiterer Rückfall der ÖVP in Umfrage

Wien - Die Justiz-Ermittlungen gegen die ÖVP schlagen in den Umfragedaten nun voll durch. Im Österreich-Trend für APA und ATV (Befragungszeitraum 18. bis 21. Oktober) kommt die größere Regierungspartei in der Sonntagsfrage nur noch auf 23 Prozent und muss sich den ersten Platz mit der SPÖ teilen. In der Kanzlerfrage liegt Alexander Schallenberg (ÖVP) mit 27 Prozent nur knapp vor FPÖ-Chef Herbert Kickl (23 Prozent) und SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner (22 Prozent).

Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss "Otoniel" gefasst

Bogota - Kolumbianische Sicherheitskräfte haben Dairo Antonio �suga alias "Otoniel", den obersten Chef des kolumbianischen Drogenkartells "Clan del Golfo" (Golf-Clan) und einen der mächtigsten Drogenhändler des südamerikanischen Landes, gefasst. "Es ist der entscheidendste Schlag, der dem Drogenhandel in diesem Jahrhundert versetzt wurde", teilte der kolumbianische Präsident Iv�n Duque am Samstag (Ortszeit) mit.

Evergrande nimmt Bauarbeiten wieder auf

Shenzhen - Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat nach eigenen Angaben die Arbeit an mehr als zehn Bauprojekten wieder aufgenommen. Alle Projekte in Shenzhen, Dongguan und anderen Städten würden nach Plan ausgeführt, erklärte Evergrande im sozialen Netwerk Wechat. Mit den Bemühungen, die Bauvorhaben zu garantieren, wolle man das Marktvertrauen stärken. Der Konzern wendete einen drohenden Zahlungsausfall vorerst ab.

Laut VCÖ-Umfrage große Mehrheit für Öffi-Ausbau

Wien - Der VCÖ hat durch das Market-Institut abfragen lassen, wie die Österreicherinnen und Österreicher zum Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel stehen: 57 Prozent wollen demnach, dass das Schienennetz für den Nah- und Regionalverkehr sehr stark ausgebaut wird, weitere 32 Prozent ziemlich stark. Mit dem Angebot an regionalen Bahnverbindungen sind 41 Prozent der 1.220 befragten Personen unzufrieden, 39 Prozent möchten eine bessere Abstimmung der Busse und Züge.

Präventionsberatung für 1.700 Gefährder verpflichtend

Wien - Nach der Häufung von Frauenmorden in Österreich war von der Regierung ein Gewaltschutz-Maßnahmenpaket beschlossen worden. Unter anderem wurde ab 1. September für alle, gegen die ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wird, eine Gewaltpräventionsberatung obligatorisch. Seither wurden mehr als 1.700 Gefährder dafür verpflichtet, hieß es am Sonntag in einer Bilanz des Innenministeriums.

Neue "Migrantenkarawane" in Mexiko gestartet

Tapachula - In Tapachula im Süden Mexikos haben sich mehr als 2.000 Menschen zu einer sogenannten Migrantenkarawane zusammengeschlossen und sind in Richtung Norden aufgebrochen. Es handle sich vor allem um Mittelamerikaner, aber auch Haitianer und Afrikaner, sagte der Aktivist Irineo Mujica von der Organisation "Pueblo Sin Fronteras", der die Migranten begleitete, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag (Ortszeit). Das erste Ziel der Karawane ist Mexiko-Stadt.

Brand auf Containerschiff vor Kanada

Vancouver - Die kanadische und US-Küstenwache haben mit Sorge einen Brand auf einem Container-Transporter vor der Pazifikküste verfolgt. Das 260 Meer lange Schiff "ZIM Kingston" hatte zunächst bei schwerer See rund 40 Container verloren, wie kanadische Medien am Samstagabend berichteten. Kurz darauf gerieten zwei Container an Bord in Brand. Da die Container nicht näher bezeichnetes Gefahrenmaterial enthielten, konnten die Flammen nicht mit Wasser bekämpft werden.

