Van der Bellen will in Klimakrise "keine Ruhe geben"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner traditionellen Fernseh-Ansprache zum Nationalfeiertag den Österreichern versichert, dass er beim Kampf gegen den Klimawandel "keine Ruhe geben wird". Er wolle das seinige dazu beitragen, "für unsere Kinder und Enkelkinder eine gute Zukunft sicherzustellen". Gleichzeitig rief er die Gesellschaft zur Überwindung entstandener Gräben auf.

Messerattacke in Wien - vier verletzte Passanten

Wien - Ein offensichtlich psychisch kranker Mann ist am Dienstagnachmittag in Wien-Brigittenau mit einem Messer wahllos auf mehrere Passanten losgegangen und hat dabei nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt. Keines der Opfer schwebte in Lebensgefahr, der 35-jährige Österreicher wurde festgenommen. Ein religiöses oder politisches Motiv wurde von der Exekutive ausgeschlossen.

Berufungsverfahren zu Assange-Auslieferung beginnt

London - In London geht der Rechtsstreit um eine mögliche Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange in die USA in eine neue Runde. An den Royal Courts of Justice soll am Mittwoch (10.30 Uhr Ortszeit/11.30 Uhr MESZ) das Berufungsverfahren beginnen, in dem die USA die bisherige Entscheidung der britischen Justiz anfechten und weiter um die Auslieferung Assanges kämpfen wollen.

Queen reist nicht zu Weltklimakonferenz nach Glasgow

Windsor/Glasgow - Queen Elizabeth II. (95) hat ihren geplanten Besuch bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow in der kommenden Woche abgesagt. "Ihre Majestät hat mit Bedauern entschieden, dass sie doch nicht nach Glasgow reisen wird, um am Montag an einem Empfang bei der COP26 teilzunehmen", teilte der Buckingham-Palast am Dienstagabend mit. Die Königin sei enttäuscht, werde aber eine Videobotschaft senden.

Abgesetzter sudanesischer Regierungschef wieder zu Hause

Khartum/New York - Der abgesetzte sudanesische Ministerpräsident Abdalla Hamdok ist einen Tag nach dem Militärputsch in sein eigenes Haus zurückgekehrt. Hamdok sei am Dienstagabend "zurück in sein eigenes Haus im Bezirk Kafouri begleitet" worden, sagte ein Armeevertreter der Nachrichtenagentur AFP. Rund um sein Haus seien "Sicherheitsmaßnahmen" ergriffen worden. Ob Hamdok unter Hausarrest steht, blieb zunächst unklar.

Toter und eine Schwerverletzte bei Pkw-Unfall mit Zug in OÖ

Gmunden - Ein 88-jähriger Pkw-Lenker ist am Nationalfeiertag bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Ebensee (Bezirk Gmunden) ums Leben gekommen. Der Pkw-Lenker prallte Dienstagnachmittag laut Polizei bei einem unbeschrankten Bahnübergang gegen einen Regionalzug. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der 88-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 86-jährige Ehefrau des Lenkers wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red