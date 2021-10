Prognostizierter Wind bereitet Sorge bei Waldbrand in NÖ

Reichenau/Rax - Bei dem riesigen Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) bereitet den Einsatzkräften nun starker Wind große Sorge, der für morgen, Donnerstag, prognostiziert ist. Ein Überspringen der Flammen auf die Rax müsse verhindert werden, sagte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando zur APA. Es würden Großtanklöschfahrzeuge mit Wasserwerfern in Stellung gebracht, kündigte der Sprecher an.

Steiermark verschärft Corona-Regeln deutlich

Wien/Graz - Die Steiermark verschärft die Regeln zur Corona-Bekämpfung deutlich. Wie Mittwochvormittag bei einem Pressegespräch von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bekannt gegeben wurde, gilt künftig wie in Wien in der Nachtgastronomie und bei Events mit mehr als 500 Personen 2G. Das heißt, Teilnehmer müssen geimpft oder genesen sein. Dazu kommt eine FFP2-Maskenpflicht in Kundenbereichen, bei Kulturevents und bei religiösen Zusammenkünften.

Über 4.200 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden in Österreich

Wien - Mehr als 4.200 Corona-Neuinfektionen sind am Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Über 4.000 neue Fälle hat es zuletzt vor rund elf Monaten gegeben. Außerdem mussten nunmehr wieder 250 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, um sechs mehr als am Nationalfeiertag. Insgesamt 1.257 Infizierte müssen in Spitälern behandelt werden, um 89 mehr als am Dienstag. Seit dem Vortag wurden außerdem zehn weitere Todesfälle registriert.

EuGH verurteilt Polen zur Zahlung von Zwangsgeld

Luxemburg/Warschau - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Polen zur Zahlung eines täglichen Zwangsgeldes in Höhe von einer Million Euro verurteilt. Grund für den Schritt ist nach einer Mitteilung des Gerichtshofes vom Mittwoch die bisherige Weigerung des Landes, höchstrichterliche Entscheidungen zu umstrittenen Justizreformen umzusetzen. Konkret geht es dabei insbesondere um die Anordnung, die Arbeit der umstrittenen Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern zu stoppen.

Assange per Videoschaltung bei Auslieferungsverfahren dabei

London - WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat nun doch per Videoschaltung am Berufungsverfahren um seine mögliche Auslieferung in die USA teilgenommen. Er verfolgte die Anhörung aus dem Gefängnis, nachdem ihn sein Anwalt zuvor entschuldigt hatte. Die Medikamente des 50-Jährigen seien neu dosiert worden und Assange fühle sich gesundheitlich nicht in der Lage, das Verfahren zu verfolgen, hieß es am Mittwoch zu Beginn des Verfahrens vor dem Royal Courts of Justice in London.

Lieferengpässe bremsen Österreichs Industrie

Wien - Die Lieferprobleme haben sich weiter verschärft und bremsen den Aufschwung der Industrie. Ein geringeres Auftragswachstum aus dem In- und Ausland verlangsamt die Produktionsausweitung der Betriebe, und die Beschleunigung des Jobaufbaus belastet die Produktivität. Als Konsequenz ist der UniCredit Bank Austria Einkaufsmanagerindex im Oktober auf den tiefsten Wert seit neun Monaten gesunken und liegt nun bei 60,6 Punkten.

Armee setzte trotz Verbots Kampfdrohne in Ostukraine ein

Kiew/Donezk/Moskau - Trotz eines Verbots hat die Ukraine im umkämpften Osten des Landes erstmals offiziell eine türkische Kampfdrohne eingesetzt. "Mit dem Ziel, den Feind zur Feuereinstellung zu zwingen, wurde auf Befehl des Oberkommandierenden eine Bayraktar-Drohne eingesetzt", teilten die ukrainische Armee am späten Dienstabend mit. Zuvor habe Donezk Stellungen der ukrainischen Armee beschossen, hieß es in Kiew. Russland kritisierte den Drohneneinsatz.

Erneut Proteste gegen Militärputsch im Sudan

Khartum - Im Sudan sind die Menschen den dritten Tag in Folge gegen den Militärputsch auf die Straße gegangen, während der abgesetzte Regierungschef Abdalla Hamdok nach seiner Festnahme "unter Bewachung" in sein Haus zurückkehren durfte. In mehreren Städten des Landes kam es auch am Mittwoch erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften, die mit Tränengas gegen die Menschen vorgingen. Die Luftfahrtbehörde kündigte an, den Flugverkehr wieder aufnehmen zu wollen.

