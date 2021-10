EuGH verurteilt Polen zu einer Million Euro Strafe täglich

Luxemburg/Warschau - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Polen zur Zahlung eines Zwangsgeldes in Höhe von einer Million Euro täglich verurteilt. Grund für den Schritt ist nach einer Mitteilung des Gerichtshofes vom Mittwoch die bisherige Weigerung des Landes, höchstrichterliche Entscheidungen zu umstrittenen Justizreformen umzusetzen. Polen wies das Urteil als "Erpressung" zurück.

Steiermark verschärft Corona-Regeln deutlich

Wien/Graz - Die Steiermark verschärft die Regeln zur Corona-Bekämpfung deutlich. Wie Mittwochvormittag bei einem Pressegespräch von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bekannt gegeben wurde, gilt künftig wie in Wien in der Nachtgastronomie und bei Events mit mehr als 500 Personen 2G. Das heißt, Teilnehmer müssen geimpft oder genesen sein. Dazu kommt eine FFP2-Maskenpflicht in Kundenbereichen, bei Kulturevents und bei religiösen Zusammenkünften.

Über 4.200 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden in Österreich

Wien - Mehr als 4.200 Corona-Neuinfektionen sind am Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Über 4.000 neue Fälle hat es zuletzt vor rund elf Monaten gegeben. Außerdem mussten nunmehr wieder 250 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, um sechs mehr als am Nationalfeiertag. Insgesamt 1.257 Infizierte müssen in Spitälern behandelt werden, um 89 mehr als am Dienstag. Seit dem Vortag wurden außerdem zehn weitere Todesfälle registriert.

Covid-Experten warnen vor Zuwächsen auf Intensivstationen

Wien - Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass in zwei Wochen zwischen 300 und 435 stationär aufgenommene Covid-19-Patientinnen und -Patienten intensivmedizinisch betreut werden müssen. Am heutigen Mittwoch wurden 250 Schwerkranke auf Intensivstationen behandelt. Auf Normalstationen werden am 11. November zwischen 1.149 und 2.148 Covid-Patientinnen und -Patienten erwartet. Aktuell hält man bei 1.007.

Wiener Christkindlmärkte finden laut Stadt statt

Wien - Ab November gelten in Österreich neue Corona-Regelungen, die heuer auch Christkindlmärkte ermöglichen. Die Stadt Wien gab nun bekannt, dass die Weihnachtsmärkte in der Bundeshauptstadt stattfinden werden. Die Regeln sind laut Gesundheitsministerium so angepasst, dass keine Umzäunung mehr notwendig ist. Alternativ kann auch mit Bändern der in Wien verpflichtende 2,5G-Nachweis dargestellt werden. Die Märkte starten üblicherweise Mitte November.

Prognostizierter Wind bereitet Sorge bei Waldbrand in NÖ

Reichenau/Rax - Bei dem riesigen Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) bereitet den Einsatzkräften nun starker Wind große Sorge, der für morgen, Donnerstag, prognostiziert ist. Ein Überspringen der Flammen auf die Rax müsse verhindert werden, sagte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando zur APA. Es würden Großtanklöschfahrzeuge mit Wasserwerfern in Stellung gebracht, kündigte der Sprecher an.

USA drängen auf Auslieferung von Assange

London - In London ist am Mittwoch der Justizstreit um die Auslieferung des in Großbritannien inhaftierten WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA in eine neue Runde gegangen. Die US-Behörden fechten ein Urteil vom Jänner an, in dem ein britisches Gericht die Auslieferung Assanges mit Verweis auf ein hohes Suizidrisiko verboten hatte. Der Anwalt der US-Regierung bemühte sich, Sorgen zu zerstreuen, Assange könnte in ein berüchtigtes US-Hochsicherheitsgefängnis gebracht werden.

Nach Mordversuch in OÖ Opfer befragt - Freund war betrunken

Linz - Nach dem mutmaßlichen Mordversuch in der Nacht auf Dienstag in Mittertreffling im Bezirk Urfahr-Umgebung konnte das schwerverletzte Opfer inzwischen im Spital befragt werden. Die 21 Jahre alte Frau gab an, dass ihr 23-Jähriger Freund betrunken war und sie nach einem Streit attackiert habe. Der Mann soll an einer Persönlichkeitsstörung gelitten haben und war deshalb auch im Neuromed-Campus in Linz in Behandlung, erklärte der Linzer Staatsanwaltschaftssprecher Reinhard Steiner.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red