US-Präsident Biden bei Papst Franziskus

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat US-Präsident Joe Biden im Vatikan zu einer ungewöhnlich langen Privataudienz empfangen. Nach dem rund eineinhalb Stunden langen Treffen schlossen sich politische Gespräche im erweiterten Kreis an, unter anderem mit US-Außenminister Antony Blinken, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte. Der US-Regierung zufolge ging es bei den Gesprächen mit Franziskus unter anderem um den Kampf gegen die Corona-Pandemie, den Klimawandel und die Armut.

5.861 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich

Wien - Die Dynamik der vierten Welle hat in den Herbstferien weiter zugenommen, auch am Freitag hat es in Österreich einen neuen Corona-Höchstwert gegeben. In den vergangenen 24 Stunden kamen 5.861 Neuinfektionen hinzu. Mehr als 5.000 neue Fälle pro Tag hatte es zuletzt in der zweiten Welle im November 2020 gegeben. Außerdem kamen nun allein in der vergangenen Woche 100 Todesfälle hinzu. Am Freitag mussten auch wieder deutlich mehr Covid-19-Patienten in Spitälern behandelt werden.

Tirol verschärft Corona-Maßnahmen

Innsbruck - Nach der Steiermark und Wien verschärft auch Tirol angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Regeln und zielt dabei vor allem auf Ungeimpfte ab. Ab dem 8. November wird der Zugang zu Nachtgastronomie und Diskotheken sowie zu Veranstaltungen ab 500 Personen nur mehr mit einem 2G-Nachweis, also geimpft oder genesen, möglich sein. Zudem wird es ab dem Zeitpunkt eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel, Museen, Bibliotheken und Einkaufszentren geben - auch für Geimpfte.

Faßmann schließt erneutes Homeschooling aus

Mieming - Obwohl einige Bundesländer wieder Verschärfungen der Corona-Maßnahmen angekündigt haben, soll die Schule davon unberührt bleiben. Eltern müssten nicht vor Homeschooling "zittern", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag nach der Konferenz der Landesbildungsreferenten in Tirol. "Ich habe nicht nur die Überzeugung, sondern auch die Gewissheit, dass die Schule offen bleibt", sagte Faßmann. Man sei in der Schule "sehr gut" für die Pandemie gerüstet, meinte er.

Mitbeschuldigte in ÖVP-Inseratenaffäre offenbar geständig

Wien - Medienberichte über die Inseraten-Korruptionsaffäre rund um die ÖVP und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz dürften am Freitag für Unruhe unter einigen Beschuldigten und ihren Anwälten gesorgt haben. Demnach deuten Indizien darauf hin, dass die vorübergehend festgenommene Meinungsforscherin Sabine Beinschab, die von der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Mitbeschuldigte geführt wird, zur Kooperation mit der WKStA bereit sein könnte.

Disput zwischen WKStA und Justiz-Rechtsschutzbeautragter

Wien - Die Rechtsschutzbeauftragte der Justiz und damit oberstes Kontrollorgan über die Staatsanwaltschaften hat deutliche Kritik an den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Zuge der Inseratenaffäre geübt. In einer der APA vorliegenden Presseaussendung spricht Gabriele Aicher davon, dass "eine rote Linie des Rechtsstaates überschritten" wurde.

Ostflanke bei Waldbrand im Rax-Gebiet im Fokus

Reichenau/Rax - Beim seit Wochenstart tobenden Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) ist auch am Freitag keine Entspannung in Sicht gewesen. Als Schwerpunkt der Löscharbeiten galt nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber die sogenannte Ostflanke. Wie bereits am Vortag wurden in Summe rund 500 Helfer aufgeboten. Grund ist auch die weiterhin nicht günstige Wetterprognose.

Hochhausbrand in Taiwan mit 46 Toten durch Räucherstäbchen

Taipeh - Der verheerende Brand vor rund zwei Wochen in einem Hochhaus im Süden Taiwans ist nach Angaben der Behörden vermutlich durch Räucherstäbchen ausgelöst worden. Eine 51-jährige Bewohnerin habe die Stäbchen gegen Mücken angezündet und dann vermutlich das Gebäude verlassen, ohne sich zu vergewissern, dass sie vollständig gelöscht waren, teilte die Stadtverwaltung von Kaohsiung am Freitag mit. Bei dem nächtlichen Brand waren 46 Menschen ums Leben gekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red