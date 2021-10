Staats- und Regierungschefs der G20 nahmen Beratungen auf

Rom - Die Staats- und Regierungschefs der G20 sind am Samstag in Rom zu einem zweitägigen Gipfel zusammengekommen. Thematisch sollten am ersten Tag die Corona-Pandemie und die Lage der Weltwirtschaft im Mittelpunkt stehen. Dabei dürfte es insbesondere um die Frage gehen, wie die Menschen in ärmeren Ländern mit ausreichend Corona-Impfstoff versorgt werden können. Weitere Themen sind Klimaschutz und Entwicklungspolitik. Erste Details aus der Abschlusserklärung wurden indes bekannt.

6.102 Neuinfektionen, davon fast 1.900 in Oberösterreich

Wien - 6.102 Corona-Infektionen sind in Österreich in 24 Stunden registriert worden. Das ist der höchste Wert seit fast einem Jahr, als am 21. November 2020 mehr als 6.500 neue Fälle gemeldet wurden. Die meisten positiven Tests kamen mit 1.892 in Oberösterreich hinzu, ebenfalls vierstellig liegt Niederösterreich mit 1.076 Ansteckungen. 745 Neuinfektionen sind es in Wien, 742 in der Steiermark, 534 in Tirol, 367 in Salzburg, 358 in Kärnten, 260 in Vorarlberg und 128 im Burgenland.

Rendi-Wagner startete mit weiteren Ärzten Impf-Initiative

Wien - Die Impfrate in Österreich ist niedrig, eine neue Corona-Welle droht, davor hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gemeinsam mit Gesundheitsexperten bei einer Pressekonferenz am Samstag gewarnt. In einem "nationalen Kraftakt" und mit Hilfe einer "Impfwoche" gelte es die Impfrate auf über 80 Prozent zu steigern, um, wie das Beispiel Dänemark zeige, weitgehend auf Restriktionen verzichten zu können. Zeitpunkt, Dauer und konkrete Maßnahmen der Aktion wurden dabei nicht genannt.

Mückstein erwartet bald 400 Corona-Intensiv-Patienten

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat im Ö1-"Journal" am Samstag neuerlich erklärt, er rechne damit, dass bereits Ende kommender Woche/Anfang übernächster Woche 400 Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Ab dann tritt Stufe 3 des Fünf-Stufenplans in Kraft und damit die 2,5G-Regel für alle 3G-Bereiche. Auch die Stufe 2, die eigentlich erst sieben Tage nach Erreichen von 300 Covid-19-Intensivpatienten schlagend wird, würde dann sofort in Kraft treten.

Ausländische Unterstützung bei Waldbrand im Rax-Gebiet

Reichenau/Rax - Im Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand werden Fluggeräte aus dem Ausland zum Einsatz kommen. Wie LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) der APA am Samstagvormittag nach einer Lagebesprechung mitteilte, werden am frühen Nachmittag zwei Canadair-Maschinen der italienischen Regierung eintreffen. Am (morgigen) Sonntag landen zwei Spezialhubschrauber, die aus Deutschland nach Niederösterreich gesendet werden.

Österreichs Ölkonzern OMV soll aufgespalten werden

Wien - Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV soll offenbar in zwei Unternehmen aufgespaltet werden. Der Bereich Exploration und Produktion, also die Suche und Förderung von Öl und Gas, soll aus der OMV herausgelöst werden und in eine eigene Gesellschaft eingebracht werden, an der sich Investoren mehrheitlich beteiligen sollen, berichtet der "Kurier" am Samstag. Das Raffineriegeschäft und die neue Sparte Chemie sollen hingegen in der börsennotierten OMV bleiben.

Tote Frau nach Gebäudebrand in Niederösterreich entdeckt

Traisen - Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Traisen (Bezirk Lilienfeld) ist am Samstag im Rahmen der Erstbegehung des Gebäudes eine Leiche entdeckt worden. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine ältere Frau. Eine Obduktion wurde in Aussicht gestellt. Diese soll "die unmittelbare Todesursache" klären. Das Feuer forderte in der Nacht auf Samstag vier Verletzte, 50 Personen wurden evakuiert.

Internationale Experten sehen Wien als Terrorziel

Essen/Den Haag/Wien - Wien ist nach Ansicht von internationalen Terrorexperten ein Ziel für Terroristen. "Wien ist eine attraktive Besuchsstadt, eine Kulturmetropole, die Hauptstadt" und damit "Herzschlag des Landes", sagt Rolf Tophoven. Wien zu treffen, sei ein besonderer "Coup", der für große Aufmerksamkeit und viele Schlagzeilen sorge, so der Direktor des Instituts für Krisenprävention (IFTUS) in Essen, im Gespräch mit der APA.

