Zweiwöchiger UNO-Klimagipfel COP26 in Glasgow beginnt

Glasgow - Im schottischen Glasgow startet am Sonntag der zweiwöchige UNO-Klimagipfel COP26. Das Treffen gilt sechs Jahre nach jenem in Paris als entscheidend, den Klimavertrag von 2015 auch umzusetzen. Diesmal sollen zahlreiche Staats- und Regierungschefs gleich zu Beginn als Impulsgeber agieren. Neben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden wird auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) am 1. und 2. November am World Leaders Summit in Glasgow teilnehmen.

G20 will Tempo bei Steuern, Klima und Impfungen

Rom - Im Ringen um eine gerechtere weltweite Besteuerung von Konzernen, ehrgeizigere Klimaschutzziele und die Pandemiebekämpfung drücken die G20-Staaten aufs Tempo. Die Regierungschefs aus dem Kreis der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer gaben am Samstag bei ihrem Treffen in Rom nach Angaben von Teilnehmern Grünes Licht für die jüngst ausgehandelte globale Reform der Unternehmenssteuer.

USA: Deal im Streit mit der EU um Stahl- und Aluminiumzölle

EU-weit/Rom - Die EU und die USA haben sich auf die vorläufige Beilegung ihres jahrelangen Streits um amerikanische Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verständigt. Das erklärten beide Seiten am Samstagabend am Rande des Gipfeltreffens der führenden Industrie-und Schwellenländer in Rom (G20). US-Angaben zufolge sieht die Grundsatzeinigung vor, dass die EU-Staaten künftig bestimmte Mengen der Werkstoffe zollfrei in die USA gebracht werden dürfen.

Glutnester bei Waldbrand im Rax-Gebiet reduziert

Reichenau/Rax - Der Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand ist auch am sechsten Tag in Serie auf Hochtouren gelaufen. Rund 750.000 Liter Wasser sind am Samstag laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner transportiert worden. Im Zusammenspiel mit eingesetzten Bodentruppen seien die Glutnester um ein Drittel reduziert worden. Angelaufen ist indes die Unterstützung mit ausländischen Fluggeräten.

Auch NÖ führt 2G für Nachtgastro und Großveranstaltungen ein

St. Pölten/Bregenz/Eisenstadt - Niederösterreich ist am Samstag dem Vorbild mehrerer anderer Bundesländer gefolgt und hat Verschärfungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Ab 8. November ist für die Nachtgastronomie und bei Großveranstaltungen ab 500 Personen eine 2G-Pflicht vorgesehen. Außerdem kommt eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel sowie in Museen und Bibliotheken. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) forderte unterdessen bundesweit einheitliche Regelungen.

Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

Wien - Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 31. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Ansonsten immer für Diskussionen gut, hielt sich auch in diesem Jahr die Aufregung in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich weiterhin mit drängenderen Themen, der Pandemie und dem Klimaschutz. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.

Sobotka sieht sich "verpflichtet", U-Ausschuss zu leiten

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht sich "gesetzlich verpflichtet, den Vorsitz des U-Ausschusses zu übernehmen". Man habe seit dem letzten U-Ausschuss dieselbe Verfahrensordnung - "deswegen verstehe ich diese Frage nicht", sagte er zum "Kurier" (Sonntag-Ausgabe). Befangen fühlt er sich nicht, denn der Untersuchungszeitraum solle dann starten, "als ich Nationalratspräsident wurde. Ich war somit nicht Teil der Regierung und die wird ausschließlich untersucht".

Tote und Verletzte bei Massenprotest gegen Sudans Junta

Khartum - Bei den Massenprotesten der Demokratie-Bewegung im Sudan gegen die Militärmachthaber hat es nach Angaben des nationalen Ärztekomitees Tote und Verletzte gegeben. Mindestens drei Zivilisten starben demnach am Samstag in der Stadt Omdurman durch Schüsse von Milizionären. Über Twitter teilte das Ärztegremium mit, die Toten hätten Schusswunden im Kopf- und Bauchbereich.

