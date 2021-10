Zweiwöchiger UNO-Klimagipfel COP26 in Glasgow beginnt

Glasgow - Im schottischen Glasgow startet am Sonntag der zweiwöchige UNO-Klimagipfel COP26. Das Treffen gilt sechs Jahre nach jenem in Paris als entscheidend, den Klimavertrag von 2015 auch umzusetzen. Diesmal sollen zahlreiche Staats- und Regierungschefs gleich zu Beginn als Impulsgeber agieren. Neben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden wird auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) am 1. und 2. November am World Leaders Summit in Glasgow teilnehmen.

G20 will Tempo bei Steuern, Klima und Impfungen

Rom - Im Ringen um eine gerechtere weltweite Besteuerung von Konzernen, ehrgeizigere Klimaschutzziele und die Pandemiebekämpfung drücken die G20-Staaten aufs Tempo. Die Regierungschefs aus dem Kreis der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer gaben am Samstag bei ihrem Treffen in Rom nach Angaben von Teilnehmern Grünes Licht für die jüngst ausgehandelte globale Reform der Unternehmenssteuer.

Glutnester bei Waldbrand im Rax-Gebiet reduziert

Reichenau/Rax - Der Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand ist auch am sechsten Tag in Serie auf Hochtouren gelaufen. Rund 750.000 Liter Wasser sind am Samstag laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner transportiert worden. Im Zusammenspiel mit eingesetzten Bodentruppen seien die Glutnester um ein Drittel reduziert worden. Angelaufen ist indes die Unterstützung mit ausländischen Fluggeräten.

Die 59. Viennale endet mit der Preisvergabe

Wien - Mit der Verleihung der Preise geht am Sonntagabend die 59. Viennale zu Ende. Bei der Gala im Gartenbaukino zeigt Direktorin Eva Sangiorgi zum Ende ihrer vierten Festivalausgabe Joachim Triers norwegisches Frauenporträt "Verdens Verste Menneske". Dafür kommt Hauptdarstellerin Renate Reinsve, die für ihre Leistung in Cannes als beste Schauspielerin gewürdigt wurde, eigens nach Wien.

Japaner wählen neues Unterhaus

Tokio - Japan wählt an diesem Sonntag ein neues Unterhaus. Letzten Umfragen zufolge kann die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner Komeito die Mehrheit in der maßgeblichen Kammer des Parlaments verteidigen. An den Machtverhältnissen in Japan werden die Wahlen somit zwar nichts ändern. Die LDP des neuen Partei- und Regierungschefs Fumio Kishida wird aber den Umfragen zufolge deutliche Verluste einstecken müssen.

Ab sofort herrscht wieder "Normalzeit" alias Winterzeit

Wien - In der Nacht auf Sonntag hat die Winterzeit (MEZ) begonnen. Auch in Österreich wurden pünktlich um 3.00 Uhr die Uhren auf 2.00 Uhr zurückgestellt, die Nacht war um 60 Minuten länger. Auf Normalzeit wird immer am letzten Oktoberwochenende gewechselt. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht, das ist weiter unklar. In der gesamten EU wurde an der Uhr gedreht - und am letzten Sonntag im März wird wieder zurückgedreht.

