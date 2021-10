G20 will Tempo bei Steuern, Klima und Impfungen

Rom - Im Ringen um eine gerechtere weltweite Besteuerung von Konzernen, ehrgeizigere Klimaschutzziele und die Pandemiebekämpfung drücken die G20-Staaten aufs Tempo. Die Regierungschefs aus dem Kreis der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer gaben am Samstag bei ihrem Treffen in Rom nach Angaben von Teilnehmern Grünes Licht für die jüngst ausgehandelte globale Reform der Unternehmenssteuer.

Zweiwöchiger UNO-Klimagipfel COP26 in Glasgow beginnt

Glasgow - Im schottischen Glasgow startet am Sonntag der zweiwöchige UNO-Klimagipfel COP26. Das Treffen gilt sechs Jahre nach jenem in Paris als entscheidend, den Klimavertrag von 2015 auch umzusetzen. Diesmal sollen zahlreiche Staats- und Regierungschefs gleich zu Beginn als Impulsgeber agieren. Neben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden wird auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) am 1. und 2. November am World Leaders Summit in Glasgow teilnehmen.

Slowakische Militärmaschine bei Waldbrand in NÖ im Einsatz

Reichenau/Rax - Auf dem Weg zur Eindämmung des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) spielt der Kampf gegen die Flammen aus der Luft eine immer größere Rolle. Eingesetzt wird dabei am Sonntag auch eine Militärmaschine aus der Slowakei. Die Mil Mi-17 kann nach Angaben aus dem Büro von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) rund 3.000 Liter Wasser transportieren. Ebenfalls am Sonntag werden zwei Spezialhubschrauber aus Deutschland erwartet.

Die 59. Viennale endet mit der Preisvergabe

Wien - Mit der Verleihung der Preise geht am Sonntagabend die 59. Viennale zu Ende. Bei der Gala im Gartenbaukino zeigt Direktorin Eva Sangiorgi zum Ende ihrer vierten Festivalausgabe Joachim Triers norwegisches Frauenporträt "Verdens Verste Menneske". Dafür kommt Hauptdarstellerin Renate Reinsve, die für ihre Leistung in Cannes als beste Schauspielerin gewürdigt wurde, eigens nach Wien.

Tiroler trennt sich Fuß bei Arbeitsunfall ab

Steeg - Bei einem Arbeitsunfall in Dickenau (Bezirk Reutte) am Samstag ist der Fuß eines 28-Jährigen abgetrennt worden. Der Mann arbeitete gerade bei einem Hackschnitzelraum, den er mithilfe einer Bunkerbefüllschnecke über einen Schacht befüllte. Der 28-Jährige dürfte mit dem linken Fuß durch einen darüber liegenden Sicherungsrost gerutscht sein. Dabei trennte er sich den Fuß oberhalb des Sprunggelenkes ab, berichtete die Polizei.

Taliban-Chef zeigt sich erstmals in der Öffentlichkeit

Kabul - Der geheimnisumwobene Chef der Taliban, Haibatullah Akhundzada, ist offenbar erstmals in der Öffentlichkeit aufgetreten. Wie die Taliban-Vertreter am Sonntag mitteilten, wandte sich Akhundzada am Vortag im südafghanischen Kandahar an Unterstützer. Er besuchte demnach unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Islamschule Darul Ulum Hakimah, um zu seinen "mutigen Soldaten und Schülern" zu sprechen.

