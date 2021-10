Laut Verhandlungskreisen G20-Einigung auf 1,5-Grad-Klimaziel

Rom - Die Mitglieder der G20-Gruppe haben sich in schwierigen Verhandlungen auf ambitioniertere Klimaziele verständigt. In der für Sonntag geplanten Abschlusserklärung des Gipfels in Rom wollen sich die stärksten Wirtschaftsnationen der Welt gemeinsam hinter das 1,5-Grad-Ziel stellen, wie aus Delegationskreisen verlautete. Die G20-Gruppe steht für fast 80 Prozent des weltweiten Ausstoßes an Treibhausgasen.

Fast 5.700 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 5.684 Corona-Infektionen sind am Sonntag in 24 Stunden österreichweit hinzugekommen. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.625, am Sonntag der Vorwoche waren es 3.624 neue Fälle. Die meisten positiven Tests kamen wie am Vortag in Oberösterreich hinzu, 1.560 waren es dort, gefolgt von Niederösterreich mit 1.184 und der Steiermark mit 717. Wien verzeichnete 560 Fälle, Salzburg 465, Kärnten 414, Tirol 380, Vorarlberg 297 und das Burgenland 107.

Zweiwöchiger UNO-Klimagipfel COP26 in Glasgow beginnt

Glasgow - Im schottischen Glasgow startet am Sonntag der zweiwöchige UNO-Klimagipfel COP26. Das Treffen gilt sechs Jahre nach jenem in Paris als entscheidend, den Klimavertrag von 2015 auch umzusetzen. Diesmal sollen zahlreiche Staats- und Regierungschefs gleich zu Beginn als Impulsgeber agieren. Neben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden wird auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) am 1. und 2. November am World Leaders Summit in Glasgow teilnehmen.

Mehrere Tote bei Pkw-Absturz in die Grazer Mur

Graz - Ein mit jungen Männern besetzter Pkw ist in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Puntigam von einer Brücke in die Mur gestürzt. Zwei Insassen kamen dabei ums Leben, bestätigte die Landespolizeidirektion Steiermark einen entsprechenden Bericht des ORF Steiermark. Dass auch ein drittes Todesopfer gefunden wurde, konnte die Polizei Sonntagmittag vorerst nicht bestätigen.

Regierungskoalition gewinnt Wahl in Japan

Tokio - Bei den Parlamentswahlen in Japan hat die Regierungskoalition laut Prognosen trotz Verlusten eine Mehrheit erzielt. Die Liberaldemokratische Partei LDP und ihr Juniorpartner Komeito kämen auf 239 bis 288 der 465 Sitze im Unterhaus, meldete der öffentlich-rechtliche Sender NHK am Sonntag. Bisher verfügte die Koalition über 305 Sitze.

Slowakische Militärmaschine bei Waldbrand in NÖ im Einsatz

Reichenau/Rax - Auf dem Weg zur Eindämmung des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) spielt der Kampf gegen die Flammen aus der Luft eine immer größere Rolle. Eingesetzt wird dabei am Sonntag auch eine Militärmaschine aus der Slowakei. Die Mil Mi-17 kann nach Angaben aus dem Büro von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) rund 3.000 Liter Wasser transportieren. Ebenfalls am Sonntag werden zwei Spezialhubschrauber aus Deutschland erwartet.

China weist neuen US-Bericht zu Corona-Ursprung zurück

Peking - China hat die Veröffentlichung einer ergänzten Fassung eines Berichts der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus als politisch motiviert und "falsch" zurückgewiesen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking beklagte am Sonntag eine weitere Politisierung der Debatte. Die USA sollten aufhören, "China anzugreifen und zu verleumden".

41-jähriger Kärntner Bergsteiger tot aufgefunden

Hermagor - In Kärnten ist Sonntagfrüh die Leiche eines 41-jährigen Mannes aus dem Bezirk Hermagor gefunden worden. Er hatte am Samstag allein eine Bergtour im Plöckengebiet in den Karnischen Alpen unternommen. Am Nachmittag erschien er nicht zu einem zuvor telefonisch vereinbarten Treffen. Eine Suchaktion hatte Samstagabend ergebnislos abgebrochen werden müssen. In der Früh wurde dann der Leichnam in einer Felsrinne auf italienischem Staatsgebiet gefunden, hieß es seitens der Polizei.

