UNO-Klimagipfel COP26 in Glasgow begonnen

Glasgow - Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab Sonntag Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine globale Klimapolitik. Ausrichter der Veranstaltung sind die Vereinten Nationen. Die offizielle Eröffnungszeremonie, deren Beginn sich um etwa eine Stunde verschob, begann mit einer Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie.

Laut Verhandlungskreisen G20-Einigung auf 1,5-Grad-Klimaziel

Rom - Die G20-Mitglieder haben sich in schwierigen Verhandlungen auf ambitioniertere Klimaziele verständigt. In der geplanten Abschlusserklärung des Gipfels wollen sich die stärksten Wirtschaftsnationen der Welt im Grundsatz hinter das 1,5-Grad-Ziel stellen, wie es am Sonntag in Delegationskreisen hieß. Zudem einigten sie sich darauf, bis "Mitte des Jahrhunderts" CO2-neutral zu werden. Ab kommendem Jahr wollen die G20 keine "schmutzigen" Kohlekraftwerke mehr im Ausland finanzieren.

Fast 5.700 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 5.684 Corona-Infektionen sind am Sonntag in 24 Stunden österreichweit hinzugekommen. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.625, am Sonntag der Vorwoche waren es 3.624 neue Fälle. Die meisten positiven Tests kamen wie am Vortag in Oberösterreich hinzu, 1.560 waren es dort, gefolgt von Niederösterreich mit 1.184 und der Steiermark mit 717. Wien verzeichnete 560 Fälle, Salzburg 465, Kärnten 414, Tirol 380, Vorarlberg 297 und das Burgenland 107.

SPÖ wähnt weiter Verzögerung bei Kurz-Auslieferung

Wien - Die SPÖ befürchtet weiterhin eine Verzögerung der Auslieferung von ÖVP-Klubobmann und Altkanzler Sebastian Kurz nach einem Ersuchen der WKStA im Zusammenhang mit der Inseratenaffäre. SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried äußerte am Sonntag gegenüber Ö1 neuerlich Bedenken seiner Partei, die ÖVP würde alles tun, um die Auslieferung zu "verzögern". Seitens der ÖVP wurde das zurückgewiesen.

Messer- und Brandanschlag in Zug in Tokio

Tokio - In Japan hat ein Messerangreifer mehrere Menschen in einem Zug teils schwer verletzt und Feuer gelegt. Wie japanische Medien am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei berichteten, wurde ein Mann in den 20ern noch am Tatort festgenommen. Er soll in einem Abteil der Keio-Linie in Tokio mit einem Messer auf Passagiere losgegangen sein, eine Flüssigkeit vergossen haben und an einem Sitz Feuer gelegt haben. Mindestens ein Dutzend Fahrgäste seien verletzt worden.

Drei Tote bei Pkw-Absturz in die Grazer Mur

Graz - Ein mit drei jungen Männern besetzter Pkw ist in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Puntigam von einer Brücke in die Mur gestürzt. Alle drei Insassen kamen dabei ums Leben, hieß es Sonntagnachmittag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Ersten Informationen zufolge war der Lenker des Wagens bei der Ausfahrt Südgürtel in westliche Richtung gefahren und dürfte dann wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Slowakische Militärmaschine bei Waldbrand in NÖ im Einsatz

Reichenau/Rax - Auf dem Weg zur Eindämmung des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) spielt der Kampf gegen die Flammen aus der Luft eine immer größere Rolle. Eingesetzt wurde dabei am Sonntag auch eine Militärmaschine aus der Slowakei. Die Mil Mi-17 kann nach Angaben aus dem Büro von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) rund 3.000 Liter Wasser transportieren. Noch am Sonntag werden zudem zwei Spezialhubschrauber aus Deutschland erwartet.

Regierungskoalition gewinnt Wahl in Japan

Tokio - Bei den Parlamentswahlen in Japan hat die Regierungskoalition laut Prognosen trotz Verlusten eine Mehrheit erzielt. Die Liberaldemokratische Partei LDP und ihr Juniorpartner Komeito kämen auf 239 bis 288 der 465 Sitze im Unterhaus, meldete der öffentlich-rechtliche Sender NHK am Sonntag. Bisher verfügte die Koalition über 305 Sitze.

