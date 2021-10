3G-Regel am Arbeitsplatz tritt in Kraft

Wien - Mit 1. November gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, die ab 15. November dann zu einer 2,5G-Regel wird. All jene, die am Arbeitsort physischen Kontakt zu anderen Personen nicht ausschließen können, müssen einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mit sich führen. Allerdings gibt es eine 14-tägige Übergangsfrist: Bis einschließlich 14. November können all jene, die in der Arbeitsstätte keinen 3G-Nachweis mit dabei haben, stattdessen durchgehend eine FFP2-Maske tragen.

Biden: China, Russland schuld an vagen G20-Klimabeschlüssen

Washington - US-Präsident Joe Biden hat China und Russland die Schuld für die Enttäuschung vieler Klimaschützer über die Beschlüsse des G20-Gipfels gegeben. Die Enttäuschung habe damit zu tun, dass die beiden Länder keine Bereitschaft zu irgendwelchen Verpflichtungen in Sachen Klimaschutz gezeigt hätten, sagte Biden am Sonntag nach dem zweitägigen Gipfel in Rom. "Es gibt einen Grund für die Leute, enttäuscht zu sein. Ich fand das selbst enttäuschend."

G20-Staaten verpassen Weltklimakonferenz einen Dämpfer

Rom - Zu Beginn der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow haben die Hoffnungen auf wirksame Schritte gegen die gefährliche Erderhitzung einen herben Dämpfer erhalten. Die führenden Wirtschaftsmächte konnten sich am Sonntag bei ihrem G20-Gipfel im italienischen Rom nicht auf ehrgeizige gemeinsame Klimaziele einigen. Die Abschlusserklärung enthält weder für die wichtige Kohlendioxidneutralität noch für den Ausstieg aus der Kohleverstromung ein konkretes Zieldatum.

Winterreifenpflicht in Kraft

Wien - Mit Montag tritt wieder die "situative Winterausrüstungspflicht" für Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen in Kraft. Autofahrer müssen in Österreich ab 1. November bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten aber nur, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Polizei kann bei Verstößen gegen die Ausrüstungspflicht Strafen bis 5.000 Euro verhängen.

16 Fluggeräte bei Waldbrand im Rax-Gebiet im Einsatz

Reichenau/Rax/Wien - Im Luftraum über dem Waldbrandgebiet in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) hat am Sonntag Hochbetrieb geherrscht. Unterwegs waren in Summe 16 Fluggeräte, verzeichnet wurden nach Angaben der Einsatzkräfte gute Löscherfolge. Niederösterreichs LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) ortete am Abend im Gespräch mit der APA einen "Lichtblick, das ist eine großartige Leistung aller Einsatzkräfte". Die Lage sei aber weiter angespannt.

Ein Toter bei Seilbahn-Absturz in Tschechien

Prag/Liberec - Beim Absturz einer Seilbahn-Kabine ist am Sonntag im Norden Tschechiens ein Bediensteter der Betreibergesellschaft tödlich verletzt worden. Wie der TV-Sender CT online berichtete, war der Fahrtbegleiter allein in der Kabine, als diese während einer Talfahrt aus rund 30 Metern Höhe abstürzte. In der gleichzeitig bergauf fahrenden zweiten Kabine befanden sich laut Nachrichtenagentur CTK 14 Menschen. Sie wurden nach Feuerwehrangaben unverletzt aus 15 Metern Höhe gerettet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red