3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft getreten

Wien - Mit 1. November gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, die ab 15. November dann zu einer 2,5G-Regel wird. All jene, die am Arbeitsort physischen Kontakt zu anderen Personen nicht ausschließen können, müssen einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mit sich führen. Allerdings gibt es eine 14-tägige Übergangsfrist: Bis einschließlich 14. November können all jene, die in der Arbeitsstätte keinen 3G-Nachweis mit dabei haben, stattdessen durchgehend eine FFP2-Maske tragen.

Macron: Australiens Premier hat mich bei U-Boot-Deal belogen

Sydney/Rom - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Journalisten beim G20-Gipfel in Rom gesagt, der australische Premierminister Scott Morrison habe ihn über die Annullierung eines Milliardenvertrags für den Kauf von U-Booten im September belogen. Macron und Morrison waren dieses Wochenende in Rom zum ersten Mal seit dem Vorfall zusammengekommen. Als Journalisten Macron fragten, ob er glaube, das Morrison ihn belogen habe, sagte Macron: "Ich glaube das nicht, ich weiß es."

Australische Grenzen nach fast 600 Tagen wieder geöffnet

Sydney - Australien hat seine internationalen Grenzen am Montag nach fast 600 Tagen Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Am Flughafen der Metropole Sydney kam es schon in den frühen Morgenstunden zu emotionale Szenen, teils unter Tränen nahmen Angehörige ihre ankommenden Familienmitglieder in die Arme. Australien hatte am 20. März vergangenen Jahres eine der härtesten Grenzregelungen der Welt wegen der Pandemie eingeführt. Fast alle Reisen in das Land wurden gestoppt.

Winterreifenpflicht in Kraft

Wien - Mit Montag tritt wieder die "situative Winterausrüstungspflicht" für Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen in Kraft. Autofahrer müssen in Österreich ab 1. November bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten aber nur, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Polizei kann bei Verstößen gegen die Ausrüstungspflicht Strafen bis 5.000 Euro verhängen.

Neun Feuerwehrleute starben bei Höhleneinsturz in Brasilien

Sao Paulo - Beim Einsturz einer Höhle in Brasilien sind neun Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Ein Mensch konnte von Rettungskräften geborgen werden, die nach verschütteten Kollegen gesucht hatten. Das Höhlendach war während einer Übung der Feuerwehrleute eingestürzt und hatte einen Teil der 26-köpfigen Gruppe verschüttet.

Nordmazedoniens Ministerpräsident Zaev tritt zurück

Skopje - Nordmazedoniens Ministerpräsident Zoran Zaev ist am Sonntagabend nach einer Niederlage bei der landesweiten Kommunalwahl zurückgetreten. Der als prowestlicher Reformer geltende Politiker legte seine Ämter als Regierungschef sowie als Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei SDSM nieder, meldete die staatliche Nachrichtenagentur MIA. "Ich übernehme die volle Verantwortung für die Wahlniederlage", sagte Zaev.

