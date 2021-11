3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft getreten

Wien - Mit 1. November gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, die ab 15. November dann zu einer 2,5G-Regel wird. All jene, die am Arbeitsort physischen Kontakt zu anderen Personen nicht ausschließen können, müssen einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mit sich führen. Allerdings gibt es eine 14-tägige Übergangsfrist: Bis einschließlich 14. November können all jene, die in der Arbeitsstätte keinen 3G-Nachweis mit dabei haben, stattdessen durchgehend eine FFP2-Maske tragen.

Ab morgen Auffrischungsimpfungen für alle Wiener möglich

Wien - Ab dem morgigen Dienstag (2. November) kann sich jeder in Wien eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. Das kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung an. "Ab morgen können sich alle in Wien nach sechs Monaten die dritte Impfung abholen", wurde Ludwig zitiert. Demnach wurden in der Bundeshauptstadt seit Anfang September mehr als 50.000 Auffrischungsimpfungen verabreicht, etwa in Pflegeheimen und Pensionistenwohnhäusern.

Geimpfte Touristen dürfen wieder nach Thailand

Bangkok - Erstmals seit 18 Monaten hat Thailand seine Grenzen für vollständig geimpfte Urlauber aus dem Ausland wieder geöffnet. Auf den Flughäfen von Bangkok und der Ferieninsel Phuket trafen am Montag erste Urlauber ein. Der Betreiber der internationalen Flughäfen, Airports of Thailand, rechnet für Montag allein in Bangkok mit 30.000 Passagieren. Zugelassen sind vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Touristen aus insgesamt 60 "Niedrigrisikoländern", darunter Österreich.

Marke von weltweit fünf Millionen Corona-Toten überschritten

Washington - Seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit mehr als fünf Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor, die die Hochschule am Montag veröffentlichte. Die Schwelle von vier Millionen Corona-Toten weltweit war Anfang Juli überschritten worden. Nach den Daten der US-Forscher liegt die Zahl der bestätigten Infektionen inzwischen bei mehr als 246 Millionen Fällen.

Kampf gegen Glutnester im Rax-Gebiet hält an

Hirschwang - Eine Woche nach Ausbruch des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) ist am Montag weiter gegen zahlreiche Glutnester gekämpft worden. Im Einsatz standen nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber fast 600 Helfer und exakt 111 Fahrzeuge. Gehofft wird auf einen Wetterumschwung, für die Nacht auf Dienstag ist Regen prognostiziert.

Israel lässt Individualtouristen unter Auflagen einreisen

Tel Aviv - Nach über eineinhalb Jahren Einreisesperre wegen Corona dürfen Individualtouristen ab sofort (1. November) unter Auflagen wieder nach Israel kommen. Dabei gelten laut Regierungschef Naftali Bennett, Gesundheitsminister Nitzan Horowitz und Tourismusminister Yoel Razvozov aber genaue Vorgaben für Geimpfte und Genesene. Geimpfte Reisegruppen durften bereits bisher unter bestimmten Umständen einreisen. Israel hatte sich nach Pandemie-Beginn praktisch abgeschottet.

Briten stellen Frankreich im Fischereistreit Ultimatum

London/Paris - Im Streit um Fischereirechte gibt die britische Regierung Frankreich 48 Stunden Zeit zum Einlenken. Anderenfalls werde London auf Basis des Brexit-Abkommens rechtliche Schritte einleiten, sagte Außenministerin Liz Truss am Montag dem TV-Sender Sky: "Die Franzosen haben völlig unvernünftige Drohungen ausgesprochen, auch gegenüber den Kanalinseln und unserer Fischereiindustrie, und sie müssen diese Drohungen zurückziehen."

