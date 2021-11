In Wien Impfauffrischung für alle bereits nach sechs Monaten

Wien - In Wien ist ab sofort eine Auffrischung der Corona-Schutzimpfung für alle Geimpften bereits ab sechs Monaten nach dem Zweitstich möglich. Eine Anmeldung für die Impfzentren oder bei niedergelassenen Ärzten ist verpflichtend, Termine sind ab morgen, Dienstag, zu haben, teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag mit. Die Bundeshauptstadt griff damit wahrscheinlich dem Nationalen Impfgremium (NIG) vor, das am Dienstag eine Sitzung u.a. zum dritten Stich angesetzt hat.

Regierungspartei erfolgreich bei der Wahl in Japan

Tokio - Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungskoalition von Ministerpräsident Fumio Kishida trotz leichter Verluste ihre Mehrheit im Unterhaus verteidigt. Kishidas Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Juniorpartner, die Mitte-Rechts-Partei Komeito, kamen bei der Abstimmung am Sonntag auf 293 der 465 Sitze, wie japanische Medien am Montag berichteten. "Es war eine sehr schwierige Wahl", sagte Kishida, als er sich zum Wahlsieger erklärte.

Kampf gegen Glutnester im Rax-Gebiet hält an

Hirschwang - Eine Woche nach Ausbruch des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) ist am Montag weiter gegen zahlreiche Glutnester gekämpft worden. Im Einsatz standen nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber fast 600 Helfer und exakt 111 Fahrzeuge. Gehofft wird auf einen Wetterumschwung, für die Nacht auf Dienstag ist Regen prognostiziert.

4.500 Corona-Neuinfektionen und zwölf weitere Tote

Wien - Von Sonntag auf Allerheiligen sind in Österreich 4.523 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das liegt wie meistens an einem Montag unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von aktuell 4.864, allerdings deutlich über den 2.850 Fällen vom vergangenen Montag. Zwölf weitere Infizierte starben. Im Spital lagen 1.458 Personen, das sind 14 mehr als am Vortag. 292 Menschen werden intensiv betreut, das ist ein Anstieg um zwölf Patienten und innerhalb einer Woche um 60.

Geimpfte Touristen dürfen wieder nach Thailand

Bangkok/Wien - Erstmals seit 18 Monaten hat Thailand seine Grenzen für vollständig geimpfte Urlauber aus dem Ausland wieder geöffnet. Auf den Flughäfen von Bangkok und der Ferieninsel Phuket trafen am Montag erste Urlauber ein. Der Betreiber der internationalen Flughäfen, Airports of Thailand, rechnet für Montag allein in Bangkok mit 30.000 Passagieren. Zugelassen sind vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Touristen aus insgesamt 63 "Niedrigrisikoländern", darunter Österreich.

Chinas Präsident Xi will COP26 nur schriftlich adressieren

Glasgow - Chinas Präsident Xi Jinping wird auf dem UNO-Klimagipfel im schottischen Glasgow voraussichtlich weder persönlich sprechen noch sich per Video zuschalten. Wie aus der am Montag abrufbaren Version der offiziellen Rednerliste hervorging, soll stattdessen ein schriftliches Statement von Xi Jinping auf der Website des Gipfels veröffentlicht werden. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums wollte dies zunächst nicht bestätigten.

Zugattentäter von Tokio sehnte sich nach Todesstrafe

Tokio - Der als "Joker" aus "Batman" verkleidete Messerstecher in Japan soll sich von seinem blutigen Angriff in einer Bahn nach eigener Aussage die Todesstrafe erhofft haben. Er habe "Menschen töten und die Todesstrafe erhalten wollen", sagte der 24-Jährige der Polizei nach seiner Festnahme, wie japanische Medien am Montag meldeten. In der Halloween-Nacht hatte der Mann in einem Zug in Tokio mit einem Messer auf Fahrgäste eingestochen und mit Flüssigbrennstoff Feuer gelegt.

Konflikt in Äthiopien: Festnahmen in Hauptstadt Addis Abeba

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - In Äthiopien verschärft sich der Konflikt um die Kontrolle der nördlichen Region Tigray. In der Hauptstadt Addis Abeba nahmen Sicherheitskräfte am Montag zahlreiche Menschen aus Tigray fest. Ein dpa-Reporter beobachtete, wie Festgenommene in zwei Polizeifahrzeugen weggebracht wurden. Am Wochenende hatte ein regierungsnaher Journalist bei Facebook dazu aufgerufen, Menschen aus Tigray in "Konzentrationslager" zu sperren. Die Nachricht wurde mittlerweile gelöscht.

