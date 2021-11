UNO-Chef Guterres bei COP26: "Schaufeln uns eigenes Grab"

Glasgow - Mit düsteren Worten hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem Versagen der Menschheit im Kampf gegen die Erderwärmung gewarnt. "Wir schaufeln uns unser eigenes Grab", sagte er am Montag beim feierlichen Auftakt der Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs, darunter Kanzler Alexander Schallenberg. Sämtliche zugesagten Anstrengungen beim Klimaschutz reichten hinten und vorne nicht aus, um eine Katastrophe abzuwenden.

In Wien Impfauffrischung für alle bereits nach sechs Monaten

Wien - In Wien ist ab sofort eine Auffrischung der Corona-Schutzimpfung für alle Geimpften bereits ab sechs Monaten nach dem Zweitstich möglich. Eine Anmeldung für die Impfzentren oder bei niedergelassenen Ärzten ist verpflichtend, Termine sind ab morgen, Dienstag, zu haben, teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag mit. Die Bundeshauptstadt griff damit wahrscheinlich dem Nationalen Impfgremium (NIG) vor, das am Dienstag eine Sitzung u.a. zum dritten Stich angesetzt hat.

Prozess gegen 18-Jährigen nach tödlichen Schüssen in Kenosha

Kenosha (Wisconsin) - Im US-Bundesstaat Wisconsin hat der Prozess gegen einen 18-Jährigen begonnen, der im vergangenen Jahr bei Anti-Rassismus-Protesten zwei Demonstranten erschossen hatte. In dem politisch aufgeladenen Verfahren gegen Kyle Rittenhouse in der Stadt Kenosha startete am Montag die Auswahl der Geschworenen. Die Anklage lautet unter anderem auf Mord. Rittenhouses Anwälte argumentieren, der damals 17-Jährige habe in Notwehr gehandelt.

Kampf gegen Glutnester im Rax-Gebiet hält an

Hirschwang - Eine Woche nach Ausbruch des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) ist am Montag weiter gegen zahlreiche Glutnester gekämpft worden. Im Einsatz standen nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber fast 600 Helfer und exakt 111 Fahrzeuge. Gehofft wurde auf einen Wetterumschwung, für die Nacht auf Dienstag ist Regen prognostiziert.

Ausreisekontrollen in weiteren Bezirken in NÖ und OÖ

St. Pölten/Perg - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen werden in weiteren Bezirken in Niederösterreich und Oberösterreich Ausreisekontrollen notwendig. In Niederösterreich ist ab Dienstag 0.00 Uhr in Waidhofen a. d. Ybbs ein 3G-Nachweis für die Ausreise notwendig. Ebenfalls ab Dienstag können nur mehr Geimpfte, Genesene oder auf Covid-19 getestete die oberösterreichischen Bezirke Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck verlassen.

Russisches Militär baut wegen Corona-Lage Medizin-Zentren

Moskau - Wegen der katastrophalen Corona-Lage in Russland hat Präsident Wladimir Putin das Militär zum weiteren Bau medizinischer Einrichtungen für die stark wachsende Zahl von Patienten aufgefordert. Die zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten sollten das Gesundheitswesen entlasten, sagte Putin am Montag bei einer Sitzung mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt bei täglich über 40.000, das Land verzeichnet zudem mehr als 1.000 Tote am Tag.

Tödlicher Unfall mit Kindern in Deutschland wohl Absicht

Rüdersdorf bei Berlin - Nach dem Tod einer von einem Auto erfassten Schülerin im deutschen Bundesland Hessen wird nun wegen Mordes ermittelt. Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer den Wagen vorsätzlich in die Gruppe von Schulkindern gelenkt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der Verdächtige sei in eine psychiatrische Einrichtung gekommen. Der Mann soll am Freitag in Witzenhausen mit einem Auto in eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf einem Gehweg gefahren sein.

Mehrere Verschüttete bei Hochhauseinsturz in Nigeria

Lagos - Beim Einsturz eines 21-stöckigen Rohbaus im westafrikanischen Staat Nigeria sind am Montag mehrere Menschen verschüttet worden. Bei den meisten handle es sich um Bauarbeiter, gab der Leiter des Katastrophenschutzes am Abend bekannt. Mindestens drei von ihnen wurden lebend am Unfallort in der Wirtschaftsmetropole Lagos geborgen. Einer berichtete einem örtlichen TV-Sender, dass sich zum Unfallzeitpunkt etwa 50 Menschen in dem Rohbau aufgehalten hätten.

