Republik gedenkt am Dienstag der Anschlags-Opfer

Wien - Die Spitzen der Republik gedenken am Dienstag der Opfer des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt am 2. November vor einem Jahr. Die Gedenkveranstaltung findet am späten Nachmittag in der Ruprechtskirche statt. Teilnehmen werden u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und weitere Vertreter der Bundesregierung, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Kardinal Christoph Schönborn.

UNO-Chef Guterres bei COP26: "Schaufeln uns eigenes Grab"

Glasgow - Mit düsteren Worten hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem Versagen der Menschheit im Kampf gegen die Erderwärmung gewarnt. "Wir schaufeln uns unser eigenes Grab", sagte er am Montag beim feierlichen Auftakt der Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs, darunter Kanzler Alexander Schallenberg. Sämtliche zugesagten Anstrengungen beim Klimaschutz reichten hinten und vorne nicht aus, um eine Katastrophe abzuwenden.

In Wien Impfauffrischung für alle bereits nach sechs Monaten

Wien - In Wien ist ab sofort eine Auffrischung der Corona-Schutzimpfung für alle Geimpften bereits ab sechs Monaten nach dem Zweitstich möglich. Eine Anmeldung für die Impfzentren oder bei niedergelassenen Ärzten ist verpflichtend, Termine sind ab morgen, Dienstag, zu haben, teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag mit. Die Bundeshauptstadt griff damit wahrscheinlich dem Nationalen Impfgremium (NIG) vor, das am Dienstag eine Sitzung u.a. zum dritten Stich angesetzt hat.

4. Runde im Ringen um Metaller-KV

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie (FMTI) gehen am Dienstagvormittag in die vierte Runde. Die Vorstellungen der Sozialpartner liegen noch weit auseinander, die Arbeitnehmervertreter haben sich beim ÖGB vorsorglich eine Streikfreigabe geholt. Am Tisch liegt die Forderung nach 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, die Arbeitgeber halten mit 2,3 Prozent dagegen. Eine vorsichtige Annäherung gibt es beim Rahmenrecht, also etwa bei Nachtzuschlägen.

Ausreisekontrollen in weiteren Bezirken in NÖ und OÖ

St. Pölten/Perg - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen werden in weiteren Bezirken in Niederösterreich und Oberösterreich Ausreisekontrollen notwendig. In Niederösterreich ist ab Dienstag 0.00 Uhr in Waidhofen a. d. Ybbs ein 3G-Nachweis für die Ausreise notwendig. Ebenfalls ab Dienstag können nur mehr Geimpfte, Genesene oder auf Covid-19 getestete die oberösterreichischen Bezirke Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck verlassen.

Kampf gegen Glutnester im Rax-Gebiet hält an

Hirschwang - Eine Woche nach Ausbruch des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) ist am Montag weiter gegen zahlreiche Glutnester gekämpft worden. Im Einsatz standen nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber fast 600 Helfer und exakt 111 Fahrzeuge. Gehofft wurde auf einen Wetterumschwung, für die Nacht auf Dienstag ist Regen prognostiziert.

Vorerst keine Strafmaßnahmen aus Paris im Fischereistreit

London/Paris - Mit dem Auslaufen eines französischen Ultimatums an Großbritannien im Streit um Fischereilizenzen wird es zunächst keine Sanktionen geben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Montagabend am Rande der Weltklimakonferenz in Glasgow, Gespräche zu dem Thema würden am Dienstag fortgeführt. Es werde demnach ab Mitternacht keine französischen Strafmaßnahmen geben. Während man verhandle, wende man keine Sanktionen an, zitierte der französische Sender France Info Macron.

Mindestens vier Tote bei Hochhauseinsturz in Nigeria

Lagos - Beim Einsturz eines Hochhauses in Nigerias größter Stadt Lagos sind am Montag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere wurden verletzt, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Dutzende Menschen werden nach Angaben der Rettungskräfte noch unter den Trümmern vermutet - die genaue Zahl ist jedoch unklar.

