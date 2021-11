Corona-Ausreisekontrollen mittlerweile in vier Bundesländern

Wien - In immer mehr österreichischen Bezirken sind durch die steigenden Coronazahlen Ausreisekontrollen notwendig. Am Mittwoch wurde bekannt, dass es ab Freitag auch Ausreisekontrollen in den Tiroler Bezirken Landeck und Reutte geben wird. In Oberösterreich kamen ebenfalls zwei weitere Bezirke hinzu. In Niederösterreich laufen die Kontrollen bereits. Bald wird auch der Bezirk Liezen in der Steiermark betroffen sein. In Salzburg enden die Kontrollen in drei Gemeinden mit Mittwoch.

Experten rechnen weiter mit ungünstiger Corona-Entwicklung

Wien - Die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums im Auftrag des Gesundheitsministeriums rechnen weiter nicht mit einer Entspannung des Infektionsgeschehens. Bei der am Mittwoch veröffentlichten jüngsten Prognose (Berechnungstag 2. November) wies das Konsortium darauf hin, dass die effektive Reproduktionszahl seit vier Wochen über eins liegt. Das Konsortium geht "weiterhin von einem signifikanten Anstieg" der Sieben-Tages-Inzidenz aus.

Oberösterreich offenbar vor neuen Maßnahmen

Linz - In Oberösterreich könnte bei den Coronaregeln rasch deutlich nachgeschärft werden. Derzeit laufen intensive Beratungen im Landhaus, hieß es am Mittwoch aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), am Donnerstag dürften weitere Maßnahmen präsentiert werden. Inoffiziell und in Medienberichten ist u.a. von einer 2,5G-Regel, einer Impflotterie und einem PCR-Test-Programm die Rede.

Ermittlung an Brand-Ausbruchsstelle im Rax-Schneeberg-Gebiet

Reichenau/Rax/Hirschwang - Ermittler haben am Mittwoch erstmals die Ausbruchsstelle für den Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) untersucht. Die Exekutive vermutet eine "fremde Zündquelle" als Ursache. Bei der Brandbekämpfung wurden lokale große Glutnester gezielt abgelöscht, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber zur APA. "Es schreitet nicht so schlecht voran", lautete das Fazit des Einsatzleiters. Sorgen bereiteten mehrere Corona-Fälle.

Pilnacek in Amtsgeheimnis-Prozess freigesprochen

Wien - Der suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek ist am Mittwoch im Wiener Straflandesgericht vom Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses freigesprochen worden. Er habe zwar Infos über Ermittlungen gegen eine Journalistin der Tageszeitung "Die Presse" sowie das geplante Vorgehen der Staatsanwaltschaft weitergegeben - allerdings seien dadurch weder öffentliche noch private Interessen gefährdet worden, so Richterin Julia Matiasch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Metaller-Streiks auch nächste Woche

Wien - Nachdem auch in der vierten Verhandlungsrunde zu den Kollektivverträgen (KV) der Metalltechnischen Industrie (FMTI) keine Einigung erzielt wurde, sind am Mittwoch die Warnstreiks in 50 Betrieben angelaufen. Morgen und übermorgen werden fast 300 Betriebe dazu kommen. Bei diesen Warnstreiks sollen weitere befristete Streiks kommende Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag beschlossen werden.

Gewessler fordert große Fortschritte bei UN-Klimakonferenz

Wien/Glasgow - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) fordert im Vorfeld ihrer Teilnahme bei der UN-Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow starke Schritte der Staatengemeinschaft in Richtung Klimaneutralität. Es gebe keine Zeit mehr "für Bremsen oder Blockieren", so Gewessler am Mittwoch in Wien. "Wir wollen das Pariser Klimaabkommen nicht nur am Leben halten, sondern mit Leben erfüllen." Den Temperaturanstieg zu begrenzen, sei eine existenzielle Frage für viele Länder.

Mehr als 140 Houthi-Rebellen im Jemen getötet

Sanaa - Bei erneuten Luftangriffen im Jemen sind offenbar mehr als 140 Rebellen der Houthi-Rebellen getötet worden. Binnen 24 Stunden seien mehrere Angriffe in der Nähe von Marib ausgeführt worden, teilte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition am Mittwoch weiters mit. Das ölreiche Marib ist die letzte Hochburg der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung im Norden des Jemen. Die Houthi-Rebellen geben an, die Stadt inzwischen "nahezu eingekreist" zu haben.

Wiener Börse schließt sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch starke Zuwächse verbucht. Der ATX legte 1,39 Prozent auf 3.830 Punkte zu. Die Aktie von der Raiffeisen Bank International zog nach einer Zahlenvorlage mit einem Kursplus in Höhe von elf Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Der Nettogewinn der Bank hat im 3. Quartal die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Ergebnisse legten zudem Lenzing und die Addiko Bank vor. Die Lenzing-Aktie gewann 1,5 Prozent und Addiko Bank um 1,7 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red