Iran-Atomverhandlungen starten 29. November in Wien

Wien - Die Atomverhandlungen mit dem Iran werden am 29. November in Wien wieder aufgenommen. Über eine entsprechende Einigung mit dem EU-Verhandler Enrique Mora berichtete der iranische Atom-Chefverhandler Ali Bagheri Kani am Mittwochabend auf Twitter. Unter Vorsitz des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell werden sich hohe Diplomaten aus China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit Vertretern Teherans treffen, teilte der Europäische Auswärtige Dienst mit.

Wien und Oberösterreich beraten strengere Coronamaßnahmen

Wien/Linz - In Wien wird sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag erneut mit Fachleuten über die Coronasituation beraten. An sich gilt die aktuelle, erst kürzlich verlängerte Wiener Regelung noch bis Ende November. Dass im Wiener Rathaus die Situation bereits jetzt wieder analysiert wird, hängt mit den steigenden Infektionszahlen zusammen. Im Raum stehen nun erneut Verschärfungen. In Oberösterreich könnten am Donnerstag bereits strengere Maßnahmen präsentiert werden.

Globaler Treibhausgasausstoß nach Pandemie auf Rekordkurs

Genf - Der globale Ausstoß von Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas dürfte nach dem Rückgang 2020 durch die Corona-Pandemie heuer wieder annähernd das Vorkrisenniveau erreichen. Wenn sich die Trends fortsetzen und auch Straßen- und Flugverkehr zum alten Niveau zurückkehren, könnte es ungeachtet aller Klimaschutzversprechen 2022 sogar einen neuen Höchstwert geben, zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse des Forschungsverbundes "Global Carbon Project".

Von der Leyen flog von Wien nach Bratislava

Wien/Brüssel - Abgehobenheit der besonderen Art hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Sommer bei einem Besuch von Wien und Bratislava demonstriert. Obwohl die beiden Städte nur rund 60 Kilometer auseinanderliegen, legte sie die Distanz zwischen ihnen auf dem Luftweg zurück, wie britische und deutsche Medien berichten. Auf etwa 60 Straßenkilometer kam die Kommissionschefin aber trotzdem - mit Transfers zwischen den jeweiligen Flughäfen und Innenstädten.

Großbrand in Mülldeponie in St. Johann im Pongau

St. Johann im Pongau - Fast 200 Feuerwehrleute haben in der Nacht auf Donnerstag einen Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in St. Johann im Pongau bekämpft. Am späten Mittwochabend hatte sich dort Gewerbemüll in einer großen Lagerhalle entzündet, berichtete der Pongauer Bezirksfeuerwehrkommandant Robert Lottermoser der APA. Unter anderem mit dem Einsatz von Speziallöschfahrzeugen sei gelungen, das Feuer "rasch unter Kontrolle zu bringen". Gefährliche Stoffe seien nicht betroffen gewesen.

EU-Militärmission für Bosnien-Herzegowina verlängert

New York - Die Europäische Union darf weiterhin mit ihrer Militärmission EUFOR Althea in Bosnien-Herzegowina präsent bleiben. Der UNO-Sicherheitsrat hat das Mandat für die maßgeblich vom österreichischen Bundesheer getragene Sicherheitsmission am Mittwochnachmittag (Ortszeit) um ein weiteres Jahr verlängert. Möglich wurde dies durch Zugeständnisse an die UNO-Vetomacht Russland, die sich gegen eine Erwähnung des Amtes des Bosnien-Beauftragten in der Ratsresolution gestemmt hatte.

