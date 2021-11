Neuer Jahreshöchstwert bei Corona-Infektionen erreicht

Wien - Die Infektionszahlen in der vierten Corona-Welle gehen durch die Decke. 8.183 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldeten Innen- und Gesundheitsministerium am Donnerstag, - mit Abstand der höchste Wert im heurigen Jahr. Das kam einem Anstieg um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vortag gleich - am Mittwoch war mit 6.506 neuen Fällen das bisherige Jahreshoch verzeichnet worden.

Wien und Oberösterreich beraten strengere Coronamaßnahmen

Wien/Linz - In Wien wird sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag erneut mit Fachleuten über die Coronasituation beraten. An sich gilt die aktuelle, erst kürzlich verlängerte Wiener Regelung noch bis Ende November. Dass im Wiener Rathaus die Situation bereits jetzt wieder analysiert wird, hängt mit den steigenden Infektionszahlen zusammen. Im Raum stehen nun erneut Verschärfungen. In Oberösterreich könnten am Donnerstag bereits strengere Maßnahmen präsentiert werden.

225 Helfer bei Bekämpfung des Waldbrandes in NÖ

Reichenau/Rax/Hirschwang - Bei der Bekämpfung des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) sind am Donnerstag laut LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) 225 Helfer aufgeboten worden. Glutnester wurden gezielt abgelöscht, berichtete Bezirkskommandant Josef Huber. Ein Einsatzende war vorerst nicht absehbar - auch nach "Brand aus" werde man den Berg noch wochenlang auf Glutnester hin beobachten müssen, sagte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Sechseinhalb Jahre Haft für Home Invasion in Kärnten

Klagenfurt - Wegen einer Home Invasion im vergangenen Herbst ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein 31-jähriger Rumäne zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte gemeinsam mit drei teils noch flüchtigen Mittätern einen Mann zu Hause überfallen. Der Vorsitzende des Schöffensenats, Richter Gerhard Pöllinger-Sorre, verwies in seiner Urteilsbegründung auf das reumütige Geständnis des 31-Jährigen, ihm hatten bis zu 15 Jahre Haft gedroht.

Globaler Treibhausgasausstoß nach Pandemie auf Rekordkurs

Genf/Glasgow - Der globale Ausstoß von Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas dürfte 2021 Jahr wieder annähernd das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen. Wenn derzeitige Trends sich fortsetzen und auch Straßen- und Flugverkehr zum alten Niveau zurückkehren, könnte es im kommenden Jahr ungeachtet aller Klimaschutzversprechen sogar einen neuen Höchstwert geben, wie am Donnerstag aus der Analyse des Forschungsverbundes "Global Carbon Project" hervorgeht.

Großbrand in Mülldeponie in St. Johann im Pongau

St. Johann im Pongau - Fast 200 Feuerwehrleute haben in der Nacht auf Donnerstag einen Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in St. Johann im Pongau bekämpft. Am späten Mittwochabend hatte sich dort Gewerbemüll in einer großen Lagerhalle entzündet, berichtete der Pongauer Bezirksfeuerwehrkommandant Robert Lottermoser der APA. Unter anderem mit dem Einsatz von Speziallöschfahrzeugen sei gelungen, das Feuer "rasch unter Kontrolle zu bringen". Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr wurde "Brand aus" gegeben.

Israelische Regierung überstand Budgetabstimmung

Jerusalem - Israels Parlament hat dem Haushalt 2021 zugestimmt - und der Regierung von Ministerpräsident Naftali Bennett erst einmal das Überleben gesichert. Eine Neuwahl ist damit vorerst vom Tisch. "Ein Feiertag für den Staat Israel", jubelte der Premierminister von der ultrarechten Yamina-Partei nach der Abstimmung in den frühen Morgenstunden am Donnerstag auf Twitter. Bennett versprach zugleich: "Wir machen mit aller Kraft weiter."

Kritik an Von der Leyen wegen Flugs Wien-Bratislava

Wien/Brüssel - Abgehobenheit der besonderen Art hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Sommer bei einem Besuch von Wien und Bratislava demonstriert. Obwohl die beiden Städte nur rund 60 Kilometer auseinanderliegen, legte sie die Distanz zwischen ihnen auf dem Luftweg zurück, wie britische und deutsche Medien berichten. Auf etwa 60 Straßenkilometer kam die Kommissionschefin aber trotzdem - mit Transfers zwischen den jeweiligen Flughäfen und Innenstädten.

