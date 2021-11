Neuer Jahreshöchstwert an Corona-Neuinfektionen

Wien - Die Infektionszahlen in der vierten Corona-Welle gehen durch die Decke. Nach einer Datenkorrektur - zunächst waren 8.183 Fälle berichtet worden - vermeldeten Innen- und Gesundheitsministerium am Donnerstag 8.593 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - mit Abstand der höchste Wert im heurigen Jahr. Das bedeutete einen Zuwachs um mehr als 32 Prozent und damit fast ein Drittel mehr neuer Fälle gegenüber Mittwoch, als mit 6.506 Fällen das bisherige Jahreshoch verzeichnet worden war.

Gastro in Wien nur noch für Geimpfte und Genesene

Wien - Wien prescht bei den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wieder vor. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte am Donnerstag nach einem Gespräch mit Experten an, dass ab Ende kommender Woche Zutritt zu Gastronomie, körpernahen Dienstleistungen (wie Friseuren) und Zusammenankünften ab 25 Personen nur erhält, wer geimpft oder genesen ist. Zudem wird ein Impfangebot für 5-12-Jährige geschaffen. Diesbezüglich gab sich das Gesundheitsministerium verhalten.

OÖ reagiert mit 2,5G und Impflotterie auf Corona-Zahlen

Linz - Oberösterreich verschärft angesichts der eklatant gestiegenen Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen deutlich: In Gastronomie, Hotellerie, bei körpernahen Dienstleistern, in Kultureinrichtungen, Theatern, Kinos und Pflegeeinrichtungen gilt ab Montag 2,5G. Zudem werde man das PCR-Testangebot ausbauen und Mitte November eine Impflotterie starten, kündigte LH Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Koalitionspartner FPÖ sieht 2,5G "äußerst kritisch".

Ganz Österreich auf Corona-Ampel rot

Wien - Erstmals seit Aufweichung der Kriterien ist ganz Österreich auf der Corona-Ampel wieder rot, das heißt, im gesamten Bundesgebiet herrscht sehr hohes Risiko. Das war letztmals Ende April so. Das wurde nach APA-Informationen in der zuständigen Kommission beschlossen. In der vergangenen Woche waren noch Wien und das Burgenland orange geschalten gewesen. An den Schulen gilt weiter Stufe 2, also Testpflicht.

Hoteliers sorgen sich um Wintersaison

Wien - Angesichts drastisch steigender Corona-Zahlen sorgen sich Touristiker um die Wintersaison. Susanne Kraus-Winkler, Hotellerie-Obfrau in der WKÖ, rechnet zwar nicht mit Grenzschließungen, aber "Reisewarnungen hängen wie ein Damokles-Schwert über uns", sagte sie am Donnerstag zur APA. Inzwischen seien einige große Wintersportbetriebe "kurz davor, in Richtung 2G zu gehen, und zwar sowohl für Gäste als auch für Mitarbeiter".

Südafrikas ANC nach Kommunalwahl vor historischer Niederlage

Johannesburg - Nach den Kommunalwahlen in Südafrika steht der seit Jahren regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) vor einer historischen Niederlage: Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen kommt der ANC landesweit auf 45,64 Prozent, wie die Wahlkommission am Donnerstag mitteilte. Es ist das erste Mal seit dem Ende der Apartheid, dass die Partei von Nelson Mandela bei einer Wahl weniger als die Hälfte der Stimmen erhielt.

Tote in Wiener Spitalspark gefunden, Obduktion angeordnet

Wien - Mitarbeiter des Krankenhauses Nord in Wien-Floridsdorf haben Donnerstagfrüh eine Frau tot im Park des Spitals aufgefunden. Sie versuchten noch, die 31-Jährige wiederzubeleben. Da das nicht möglich war, brachten sie die Patientin des Spitals in den Schockraum, wo aber nur mehr der Tod festgestellt werden konnte. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war die Auffindungssituation für die Ermittler so unklar, dass sie Fremdverschulden nicht ausschlossen.

Kein Durchbruch in Fischereistreit zwischen Paris und London

Paris/London - Trotz neuer Gespräche zwischen Frankreich und Großbritannien hat es im Streit um Fischereilizenzen am Donnerstag noch keinen Durchbruch gegeben. Die Regierung in London teilte nach einem Treffen des britischen Brexit-Beauftragten David Frost mit dem französischen Europa-Staatssekretär Cl�ment Beaune in Paris lediglich mit, beide Seiten hätten "ihre Positionen und Besorgnisse dargelegt". Frankreich behält Sanktionsdrohungen gegen die Briten aufrecht.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag Zuwächse verbucht. Der ATX verbesserte sich um 0,39 Prozent auf 3.845 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte eine freundliche Anlegerstimmung vor. Unter den Einzelwerten in Wien stand die AT&S-Aktie mit einem Kurssprung von fast zehn Prozent im Fokus. Der Leiterplattenhersteller hatte vor Börsenstart überraschend gute Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt. CA Immo gewannen 5,4 Porzent.

