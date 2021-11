Portugals Präsident kündigte Neuwahlen für Jänner an

Lissabon - Portugals Präsident hat nach dem Scheitern des Haushaltsentwurfs der Regierung im Parlament vorgezogene Neuwahlen angesetzt. Präsident Marcelo Rebelo de Sousa kündigte am Donnerstag die Auflösung des Parlaments an und nannte den 30. Jänner 2022 als Wahltermin. Die Abgeordneten des Linksblocks und der Kommunisten hatten vergangene Woche mit der konservativen Opposition gegen die Budgetpläne der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Antonio Costa für 2022 gestimmt.

Corona-Krisengipfel berät weitere Verschärfungen

Wien - Angesichts der eskalierenden Infektionszahlen berät die Regierung am Freitagabend mit den Landeshauptleuten über weitere Verschärfungen. Weitreichende bundesweite Einschnitte waren laut den Informationen der Regierung im Vorfeld nicht zu erwarten. Der bestehende Stufenplan werde weiterhin die "Unterkante der Maßnahmen" bilden, sagte eine Sprecherin von Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) zur APA. Thema sollen auch die Kontrolle der Maßnahmen und die "Booster-Impfung" sein.

Ausreisekontrollen in Landeck und Reutte starten

Landeck/Reutte - In Tirol starten mit Freitag wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen Ausreisekontrollen für den Bezirk Landeck im Oberland und den Bezirk Reutte im Außerfern. Beide Bezirke weisen eine vergleichsweise hohe Inzidenz auf, weshalb die schwarz-grüne Landesregierung am Mittwoch schließlich die Maßnahmen verkündete. Für ein Ende der Ausreisekontrollen wäre nötig, dass die Inzidenz unter 500 sinkt bzw. die Impfquote erhöht wird.

OÖ reagiert mit 2,5G und Impflotterie auf Corona-Zahlen

Linz - Oberösterreich verschärft angesichts der eklatant gestiegenen Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen deutlich: In Gastronomie, Hotellerie, bei körpernahen Dienstleistern, in Kultureinrichtungen, Theatern, Kinos und Pflegeeinrichtungen gilt ab Montag 2,5G. Zudem werde man das PCR-Testangebot ausbauen und Mitte November eine Impflotterie starten, kündigte LH Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Koalitionspartner FPÖ sieht 2,5G "äußerst kritisch".

Historische Niederlage für Südafrikas ANC bei Kommunalwahl

Johannesburg - Der seit dem Ende der Apartheid in Südafrika regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) hat eine historische Wahlniederlage erlitten: Bei den Kommunalwahlen erhielt der ANC nach offiziellen Angaben vom Donnerstag landesweit 46 Prozent der Stimmen. Es ist das schlechteste Wahlergebnis der Partei von Nelson Mandela, die seit den ersten demokratischen Wahlen 1994 immer eine absolute Mehrheit erzielt hatte.

Kein Durchbruch in Fischereistreit zwischen Paris und London

Paris/London - Trotz neuer Gespräche zwischen Frankreich und Großbritannien hat es im Streit um Fischereilizenzen am Donnerstag noch keinen Durchbruch gegeben. Die Regierung in London teilte nach einem Treffen des britischen Brexit-Beauftragten David Frost mit dem französischen Europa-Staatssekretär Cl�ment Beaune in Paris lediglich mit, beide Seiten hätten "ihre Positionen und Besorgnisse dargelegt". Frankreich behält Sanktionsdrohungen gegen die Briten aufrecht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red