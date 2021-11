Metaller suchen in Eugendorf nach Einigung im KV-Streit

Wien - Nach dreitägigen Warnstreiks in der Metallindustrie geht es am morgigen Samstag in die fünfte Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) 2022 für die Metalltechnische Industrie. Ort des Feilschens ist diesmal nicht - wie üblich - die Wirtschaftskammer in Wien, sondern ein Gasthof in Eugendorf im Bundesland Salzburg. Start ist um 13.00 Uhr. Die Arbeitnehmer propagierten heute die Wiederaufnahme der Verhandlungen als ihrerseits erzielten Etappensieg.

US-Repräsentantenhaus stimmt über Investitionspakete ab

Washington - Das US-Repräsentantenhaus will am Freitag über die billionenschweren Investitionspakete von Präsident Joe Biden abstimmen. Die Kongresskammer kam in der Früh zu neuen Beratungen zusammen. Angepeilt sind für den Verlauf des Tages Abstimmungen über Bidens Sozial- und Klimaschutzpaket mit einem Umfang von 1,75 Billionen Dollar (rund 1,5 Billionen Euro) und über ein Infrastrukturpaket mit einem Volumen von 1,2 Billionen Dollar.

Fast jeder vierte schwere Covid-Fall gegen Corona geimpft

Wien - Fast ein Viertel der an Covid-19 erkrankten Personen, die am vergangenen Dienstag in Österreich auf Intensivstationen behandelt werden mussten, war vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Der Anteil der vollimmunisierten Spitalspatientinnen und -patienten, die auf Normalstationen betreut wurden, lag bei 43,6 Prozent. Das geht aus Zahlenmaterial hervor, das das Gesundheitsministerium am Freitag auf APA-Anfrage zur Verfügung stellte.

Russischer Diplomat in Berlin zu Tode gestürzt

Berlin/Moskau - Unter ungeklärten Umständen ist in Berlin ein Mitarbeiter der russischen Botschaft gestorben. Wachleute der Berliner Polizei sollen den 35-jährigen Mann laut einem "Spiegel"-Bericht bereits am 19. Oktober gegen 7.20 auf dem Gehsteig auf der Rückseite des Botschaftskomplexes gefunden haben. Nach Informationen des Magazins soll der Mann Verbindungen zu einem russischen Geheimdienst gehabt haben.

Mordversuch an pensioniertem Polizisten - Zwölf Jahre Haft

Graz - Wegen versuchten Mordes an einem pensionierten Polizisten ist ein Steirer am Freitag zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wurde eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt. Die Messerattacke war laut Staatsanwältin ein Racheakt wegen einer Festnahme im Jahr 1986, als der Beschuldigte einen Raub begangen hatte. Der Angeklagte fühlte sich nicht schuldig: "Ich wollte ihn nur in den Fuß stechen", lautete seine Rechtfertigung.

Zwei Festnahmen nach Home-Invasion in Oststeiermark

Eggersdorf - Nach einem Überfall auf eine 55-Jährige am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Eggersdorf östlich von Graz hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Frau hatte am Nachmittag im Haus ihrer Tochter auf die Enkelin (3) aufgepasst, als sie Opfer einer Home Invasion wurde. Dabei wurde die Großmutter mit zwei Messern schwer verletzt. Die Männer legten bisher kein Geständnis ab, die Ermittlungen seien am Laufen, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.

