Nur noch geimpft oder genesen ins Gasthaus und Konzert

Wien - Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen bringen in Österreich neue, bisher nicht gekannte Verschärfungen. Wer weder geimpft noch genesen ist, wird ab Montag von praktisch allen öffentlichen Vergnügungen ausgeschlossen. Das heißt, man kann etwa zu Konzerten, ins Kino, zum Friseur oder ins Gasthaus nur noch, wenn man einen 2G-Nachweis vorweist. Einen entsprechenden Beschluss haben am Freitagabend Bund und Länder gefällt.

9.388 Corona-Neuinfektionen und 32 Covid-Tote in Österreich

Wien - Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Österreich hat von Donnerstag auf Freitag erneut einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht: 9.388 neue bestätigte Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet, nachdem erst am Vortag mit 8.594 Neuinfektionen der bis dahin höchste Wert in diesem Jahr vorgelegen war. Der neuerliche Anstieg entsprach einem Zuwachs um 8,46 Prozent.

US-Kongress beschloss Bidens Infrastrukturpaket

Washington - Nach monatelangem Ringen hat US-Präsident Joe Biden sein Prestigeprojekt eines billionenschweren Infrastrukturpakets durch den US-Kongress gebracht. Das Repräsentantenhaus stimmte am Freitagabend (Ortszeit) dem vom Senat abgesegneten Vorhaben zu, nachdem Bidens Demokraten eine Junktimierung mit dem Beschluss eines umfassenderen Sozial- und Klimapakets im Volumen von 1,75 Billionen Dollar (1,51 Billionen Euro) aufgaben. Dieses hat nämlich im Senat keine Aussicht auf Erfolg.

Fünfte Runde soll Durchbruch bei Metaller-KV bringen

Wien - Vier Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag 2022 haben die Sozialpartner in der Metalltechnischen Industrie bereits hinter sich, am Samstag soll nun ein Treffen in einem Gasthaus in Eugendorf (Sbg.) den Durchbruch bringen. Einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder nicht, werden die Warnstreiks von dieser Woche nächste Woche in größerem Umfang fortgesetzt, haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA schon angekündigt. Sie fordern 4,5 Prozent mehr Bruttolohn.

Österreich spendet Zentralasien 450.000 Impfstoff-Dosen

Duschanbe/Wien/Kabul - Österreich wird den zentralasiatischen Staaten Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan jeweils 150.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus spenden. Diese Botschaft überbrachte Außenminister Michael Linhart (ÖVP) am Samstag anlässlich seines Besuchs in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe. Wie es aus dem Außenministerium hieß, hatten die drei Länder in Österreich wegen Impfstoffspenden nachgefragt. Linhart reist derzeit durch die zentralasiatischen Staaten.

Flughafen von Mallorca wegen flüchtiger Passagiere blockiert

Palma de Mallorca - Wegen Passagieren auf der Landebahn ist der Flughafen von Palma de Mallorca am Freitagabend mehrere Stunden lang blockiert gewesen. Mehrere anfliegende Passagiermaschinen wurden umgeleitet, startbereite Flugzeuge konnten nicht abheben. Die Zeitung "El Pais" (Internetausgabe) berichtete, zehn bis 20 Passagiere seien aus einer marokkanischen Maschine geflüchtet, die auf dem Weg in die Türkei wegen eines vermeintlichen medizinischen Notfalls zwischengelandet war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red