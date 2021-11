Nur noch geimpft oder genesen ins Gasthaus und Konzert

Wien - Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen bringen in Österreich neue, bisher nicht gekannte Verschärfungen. Wer weder geimpft noch genesen ist, wird ab Montag von praktisch allen öffentlichen Vergnügungen ausgeschlossen. Das heißt, man kann etwa zu Konzerten, ins Kino, zum Friseur oder ins Gasthaus nur noch, wenn man einen 2G-Nachweis vorweist. Einen entsprechenden Beschluss haben am Freitagabend Bund und Länder gefällt.

Bisher flossen 9 Milliarden für eine Million Kurzarbeitende

Wien - Die Kurzarbeit ist eine erfolgreiche, aber teure Hilfsmaßnahme in der Coronakrise. Seit Beginn der Pandemie hat der Staat gut 9 Mrd. Euro dafür ausgegeben, 1,29 Millionen Menschen haben Kurzarbeitsgeld bezogen, teilte das Arbeitsministerium mit. Die Zahl der Kurzarbeitenden nimmt inzwischen ab. Im September waren nach vorläufigen Zahlen nur mehr 23.431 Menschen in Kurzarbeit. Am Höhepunkt, im April 2020, waren über 1 Million Menschen in Kurzarbeit.

US-Kongress beschloss Bidens Infrastrukturpaket

Washington - Nach monatelangem Ringen hat US-Präsident Joe Biden sein Prestigeprojekt eines billionenschweren Infrastrukturpakets durch den US-Kongress gebracht. Das Repräsentantenhaus stimmte am Freitagabend (Ortszeit) dem vom Senat abgesegneten Vorhaben zu, nachdem Bidens Demokraten eine Junktimierung mit dem Beschluss eines umfassenderen Sozial- und Klimapakets im Volumen von 1,75 Billionen Dollar (1,51 Billionen Euro) aufgaben. Dieses hat nämlich im Senat keine Aussicht auf Erfolg.

Waldbrandeinsatz in Niederösterreich neigt sich dem Ende zu

Hirschwang/Reichenau an der Rax - Der großangelegte Einsatz zur Bekämpfung des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) hat sich am Samstag in Richtung Ende geneigt. An Ort und Stelle waren 260 Feuerwehrleute, wie Bezirkskommandant Josef Huber zur APA sagte. Geortet und abgelöscht wurden diverse Wärmequellen, weiters stand auch der teilweise Abbau von Einsatzgeräten auf dem Programm.

Österreich spendet Zentralasien 450.000 Impfstoff-Dosen

Duschanbe - Österreich wird Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan "als Zeichen der Kooperation und Freundschaft" jeweils 150.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus spenden. Diese Botschaft überbrachte Außenminister Michael Linhart (ÖVP) am Samstag anlässlich seines Besuchs in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe. Linhart besucht aktuell zentralasiatische Staaten im Umfeld Afghanistans.

Fünfte Runde soll Durchbruch bei Metaller-KV bringen

Wien - Vier Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag 2022 haben die Sozialpartner in der Metalltechnischen Industrie bereits hinter sich, am Samstag soll nun ein Treffen in einem Gasthaus in Eugendorf (Sbg.) den Durchbruch bringen. Einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder nicht, werden die Warnstreiks von dieser Woche nächste Woche in größerem Umfang fortgesetzt, haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA schon angekündigt. Sie fordern 4,5 Prozent mehr Bruttolohn.

Mindestens acht Tote bei Gedränge auf Konzert in Texas

Los Angeles - Mindestens acht Menschen sind bei einem Musikfestival im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen. Zudem gab es mehrere Verletzte, wie die Feuerwehr am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte. Ursache war offenbar ein Gedränge. Dieses ereignete sich während eines Auftritts des Rappers Travis Scott, als die Menge immer mehr in Richtung Bühne vorpresste, wie der "Houston Chronicle" berichtete.

Fußgängerin in Tirol von Auto niedergefahren: Tot

Reutte - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Fernpass Bundesstraße (B179) in Reutte ist am Freitagabend eine 60-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, überquerte sie um 18.08 Uhr beim Parkplatz Urisee plötzlich von links die Fahrbahn und wurde frontal vom Fahrzeug eines 49-jährigen Schweden erfasst und auf die Straße geschleudert. Sie habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red