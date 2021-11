Fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Wien - Mit 9.943 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ist am Samstag in Österreich ein neues Allzeit-Hoch seit Ausbruch der Pandemie erreicht worden. Der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020 - damals hatte man 9.586 Infektionen verzeichnet - wurde damit deutlich übertroffen. Beim Sieben-Tages-Schnitt hält man mittlerweile bei 7.148 Infektionen pro Tag. Innerhalb eines einzigen Tages sind außerdem weitere 31 Personen an oder mit Covid-19 gestorben.

SPÖ will angesichts der Coronakrise "nationale Impfwoche"

Wien - Nach der angekündigten Verschärfung der Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Samstag Kritik geübt. "Die Regierung hat die letzten Monate nicht genützt und es verabsäumt, für eine höhere Impfbereitschaft zu sorgen. Die Versäumnisse sind Mitgrund dafür, dass die Corona-Situation der Regierung entglitten ist", meinte sie und forderte eine "Impfwoche". Aus der Wirtschaft kam Zustimmung zu 2G, gekoppelt mit der Forderung nach Wirtschaftshilfe.

Bundespräsident muss wegen Corona im Büro ins Homeoffice

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss wegen einer positiven Corona-Testung einer - zweimal geimpften - Mitarbeiterin ins Homeoffice. Van der Bellen, der selbst bereits den dritten Stich erhalten hat, wird seine Amtsgeschäfte dort in den nächsten Tagen führen und keine offiziellen Termine wahrnehmen, hieß es in einer Aussendung der Präsidentschaftskanzlei am Samstag.

US-Kongress beschloss Bidens Infrastrukturpaket

Washington - Nach monatelangem Ringen hat US-Präsident Joe Biden sein Prestigeprojekt eines billionenschweren Infrastrukturpakets durch den US-Kongress gebracht. Das Repräsentantenhaus stimmte am Freitagabend (Ortszeit) dem vom Senat abgesegneten Vorhaben zu, nachdem Bidens Demokraten eine Junktimierung mit dem Beschluss eines umfassenderen Sozial- und Klimapakets im Volumen von 1,75 Billionen Dollar (1,51 Billionen Euro) aufgaben. Dieses hat nämlich im Senat keine Aussicht auf Erfolg.

Fünfte Runde soll Durchbruch bei Metaller-KV bringen

Wien - Vier Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag 2022 haben die Sozialpartner in der Metalltechnischen Industrie bereits hinter sich, am Samstag soll nun ein Treffen in einem Gasthaus in Eugendorf (Sbg.) den Durchbruch bringen. Einigen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder nicht, werden die Warnstreiks von dieser Woche nächste Woche in größerem Umfang fortgesetzt, haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA schon angekündigt. Sie fordern 4,5 Prozent mehr Bruttolohn.

DNA-Expertise ergab neue Erkenntnisse zum Anschlag in Wien

Wien - Über neue Erkenntnisse zum Anschlag in Wien, bei dem am 2. November 2020 vier Passanten getötet wurden, ehe der Attentäter von der Polizei erschossen wurde, berichteten am Samstag das Nachrichtenmagazin "profil" sowie "Standard" und "Spiegel". Demnach fanden sich auf der Sprengstoffgürtelattrappe, die der Attentäter im Tatzeitpunkt am Leib trug, die DNA-Spuren eines in Deutschland lebenden Islamisten.

Österreich spendet Zentralasien 450.000 Impfstoff-Dosen

Duschanbe - Österreich wird Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan "als Zeichen der Kooperation und Freundschaft" jeweils 150.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus spenden. Diese Botschaft überbrachte Außenminister Michael Linhart (ÖVP) am Samstag anlässlich seines Besuchs in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe. Linhart besucht aktuell zentralasiatische Staaten im Umfeld Afghanistans.

Mehrere Verletzte bei Messerattacke in ICE in Bayern

Regensburg - In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es eine Messerattacke gegeben. Der Zug stehe derzeit in Seubersdorf in der Oberpfalz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagvormittag. Nach Angaben der Bayerischen Rundfunks (BR24) wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Polizeisprecher sagte BR24, der Hintergrund sei unklar. Ein Mann wurde festgenommen.

red