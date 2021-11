Metaller wollen heute in Salzburg Einigung beim KV finden

Wien - Am Samstag um 14:00 Uhr ist die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie in Eugendorf im Bundesland Salzburg gestartet. Zuvor hatten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit Warnstreiks in den vergangenen Tagen noch einmal Druck gemacht. Die Arbeitnehmervertreter sehen sich durch die Streiks gestärkt, "unsere Verhandlungsposition hat sich verbessert", hieß es heute zur APA kurz vor Beginn der Gespräche. Man wolle "Nägel mit Köpfen" machen.

Fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Wien - Mit 9.943 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ist am Samstag in Österreich ein neues Allzeit-Hoch seit Ausbruch der Pandemie erreicht worden. Der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020 - damals hatte man 9.586 Infektionen verzeichnet - wurde damit deutlich übertroffen. Beim Sieben-Tages-Schnitt hält man mittlerweile bei 7.148 Infektionen pro Tag. Innerhalb eines Tages sind weitere 31 Personen mit Covid-19 gestorben. In der vergangenen Woche waren es insgesamt 137.

Anteil der geklärten Corona-Fälle deutlich rückläufig

Wien - Nur mehr bei vier von zehn Corona-Fällen steht die Infektionsquelle fest. Das geht aus der aktuellen Epidemiologischen Abklärung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. Demnach konnte bei den in der letzten Oktoberwoche (Kalenderwoche 43 - 25. bis 31. Oktober) gemeldeten Infektionen in 39,6 Prozent der Fälle ermittelt werden, wie es zu der Ansteckung gekommen war. In der Woche davor lag der Anteil der geklärten Fälle noch deutlich über 50 Prozent.

SPÖ will angesichts der Coronakrise "nationale Impfwoche"

Wien - Nach der angekündigten Verschärfung der Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Samstag Kritik geübt. "Die Regierung hat die letzten Monate nicht genützt und es verabsäumt, für eine höhere Impfbereitschaft zu sorgen. Die Versäumnisse sind Mitgrund dafür, dass die Corona-Situation der Regierung entglitten ist", meinte sie und forderte eine "Impfwoche". Aus der Wirtschaft kam Zustimmung zu 2G, gekoppelt mit der Forderung nach Wirtschaftshilfe.

Globaler Aktionstag für das Klima und Kritik an COP26

Glasgow - Zehntausende Menschen werden am Rande der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow zu einer erneuten Großdemonstration für mehr Tempo beim Klimaschutz erwartet. Der Protest zur Halbzeit der COP26 ist Teil eines globalen Aktionstags, der nach Schätzungen der Organisatoren Hunderttausende weltweit auf die Straße bringen wird. Mehr als 300 Aktionen waren nach Angaben der Veranstalter rund um den Globus geplant, davon 120 in Großbritannien.

"Brand aus" nach Großeinsatz in Waldgebiet in NÖ

Hirschwang/Reichenau an der Rax - Nach 13 Einsatztagen ist bei der Bekämpfung der Flammen im Waldgebiet in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) vorläufig "Brand aus" gegeben worden. Darüber informierten am Samstag Niederösterreichs LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP), Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und Einsatzleiter Josef Huber. An Ort und Stelle waren in den vergangenen Tagen in Summe fast 9.000 Helfer, darunter mehr als 7.750 Feuerwehrleute.

DNA-Expertise ergab neue Erkenntnisse zum Anschlag in Wien

Wien - Über neue Erkenntnisse zum Anschlag in Wien, bei dem am 2. November 2020 vier Passanten getötet wurden, ehe der Attentäter von der Polizei erschossen wurde, berichteten am Samstag das Nachrichtenmagazin "profil" sowie "Standard" und "Spiegel". Demnach fanden sich auf der Sprengstoffgürtelattrappe, die der Attentäter im Tatzeitpunkt am Leib trug, die DNA-Spuren eines in Deutschland lebenden Islamisten.

Mindestens acht Tote bei Gedränge auf Konzert in Texas

Los Angeles - Bei einem Musikfestival in den USA sind bei einer Massenpanik mindestens acht Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend Ortszeit beim Astroworld-Festival in Houston im Bundesstaat Texas. Die genaue Ursache sei noch nicht bekannt, teilte Houstons Feuerwehrchef Samuel Pe�a mit. Etwa 50.000 Menschen seien zu dem Festival gekommen, das den Veranstaltern zufolge ausverkauft war.

