Fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Wien - Mit 9.943 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ist am Samstag in Österreich ein neues Allzeit-Hoch seit Ausbruch der Pandemie erreicht worden. Der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020 - damals hatte man 9.586 Infektionen verzeichnet - wurde damit deutlich übertroffen. Beim Sieben-Tages-Schnitt hält man mittlerweile bei 7.148 Infektionen pro Tag. Innerhalb eines Tages sind weitere 31 Personen mit Covid-19 gestorben. In der vergangenen Woche waren es insgesamt 137.

Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz erhält Büchner-Preis

Darmstadt - Der Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz hat am Samstag im Darmstädter Staatstheater den Georg-Büchner-Preis erhalten. Der 38-Jährige bedankte sich in seiner Rede für die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Außerdem würdigte Setz drei weitere österreichische Büchner-Preisträger: Josef Winkler (2008), Ernst Jandl (1984) und Friederike Mayröcker (2001). Ohne diese hätte er "nie im Leben selbst zu schreiben begonnen".

Globaler Aktionstag für das Klima und Kritik an COP26

Glasgow - Tausende Menschen in aller Welt haben ihrer Forderung nach mehr Klimaschutz mit großen Protestaktionen Nachdruck verliehen. Im Zuge eines globalen Aktionstages zogen am Samstag allein Zehntausende Demonstranten durch das schottische Glasgow, wo seit einer Woche die Weltklimakonferenz COP26 stattfindet. Ausgestattet mit Flaggen und Schildern mit Klimabotschaften forderten die Protestteilnehmer zur Halbzeit der Konferenz mehr Klimagerechtigkeit für Menschen in ärmeren Regionen.

Drei Schwerverletzte bei Messerattacke in ICE in Bayern

Regensburg - Bei einer Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Mann, sei festgenommen worden, teilte die bayerische Polizei nach einem Großeinsatz am Bahnhof Seubersdorf in der Oberpfalz mit. Es handle sich offenbar um einen Einzeltäter. "Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch vollkommen unklar", sagte ein Polizeisprecher.

Corona: Proteste gegen 3G-Pflicht in Triest und Mailand

Triest - Am Samstag ist es erneut in mehreren italienischen Städten zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung gekommen. Die Demonstranten forderten die Abschaffung des sogenannten Grünen Passes. Darunter versteht man den Nachweis über eine Corona-Impfung, einen negativen Test oder eine Genesung. Das Zertifikat ist unter anderem seit 15. Oktober nötig, um zur Arbeit gehen zu können.

Tanklaster explodiert in Sierra Leone: fast 100 Tote

Freetown - In Sierra Leone sind bei der Explosion eines Tanklasters mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Verletzte würden in den Krankenhäusern der Hauptstadt Freetown behandelt, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Amara Jambai am Samstag. Unter den Opfern seien zahlreiche Menschen, die offenbar Treibstoff auffangen wollten, der aus dem geborstenen Laster ausgetreten sei, erklärte Freetowns Bürgermeisterin Yvonne Aki-Sawyerr zunächst.

