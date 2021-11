Fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Wien - Mit 9.943 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ist am Samstag in Österreich ein neues Allzeit-Hoch seit Ausbruch der Pandemie erreicht worden. Der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020 - damals hatte man 9.586 Infektionen verzeichnet - wurde damit deutlich übertroffen. Beim Sieben-Tages-Schnitt hält man mittlerweile bei 7.148 Infektionen pro Tag. Innerhalb eines Tages sind weitere 31 Personen mit Covid-19 gestorben. In der vergangenen Woche waren es insgesamt 137.

Metaller kommen sich beim Kollektivvertrag langsam näher

Wien - Die fünfte Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (V) der Metalltechnischen Industrie in Eugendorf im Bundesland Salzburg scheint eine leichte Annäherung gebracht zu haben. Die Arbeitgeberseite sprach Samstagabend von einer guten Basis bei den Schichtzuschlägen und den Lehrlingen. Die Arbeitnehmerseite meinte zur APA, dass es nun um die konkreten Zahlen ginge - alles sei möglich. "Wir sind noch lange nicht durch", hieß es.

Globaler Aktionstag für das Klima und Kritik an COP26

Glasgow - Tausende Menschen in aller Welt haben ihrer Forderung nach mehr Klimaschutz mit großen Protestaktionen Nachdruck verliehen. Im Zuge eines globalen Aktionstages zogen am Samstag allein Zehntausende Demonstranten durch das schottische Glasgow, wo seit einer Woche die Weltklimakonferenz COP26 stattfindet. Ausgestattet mit Flaggen und Schildern mit Klimabotschaften forderten die Protestteilnehmer zur Halbzeit der Konferenz mehr Klimagerechtigkeit für Menschen in ärmeren Regionen.

70 'Ndrangheta-Mitglieder zu langen Haftstrafen verurteilt

Rom - In Italien sind 70 Mitglieder der kalabrischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Richter Claudio Paris verlas die Urteile am Samstag in einer zum Gerichtssaal umgebauten riesigen Lagerhalle in Lamezia Terme, in der derzeit der größte Mafia-Prozess seit mehr als 30 Jahren stattfindet. Bei den am Samstag verurteilten Kriminellen handelt es sich um Täter, die sich für ein Schnellverfahren hinter verschlossenen Türen entschieden haben.

Drei Schwerverletzte bei Messerattacke in ICE in Bayern

Regensburg - Bei einer Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Mann, sei festgenommen worden, teilte die bayerische Polizei nach einem Großeinsatz am Bahnhof Seubersdorf in der Oberpfalz mit. Es handle sich offenbar um einen Einzeltäter. "Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch vollkommen unklar", sagte ein Polizeisprecher.

Tanklaster explodiert in Sierra Leone: fast 100 Tote

Freetown - In Sierra Leone sind bei der Explosion eines Tanklasters mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Verletzte würden in den Krankenhäusern der Hauptstadt Freetown behandelt, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Amara Jambai am Samstag. Unter den Opfern seien zahlreiche Menschen, die offenbar Treibstoff auffangen wollten, der aus dem geborstenen Laster ausgetreten sei, erklärte Freetowns Bürgermeisterin Yvonne Aki-Sawyerr zunächst.

