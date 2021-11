2G-Regel bringt Einschnitte für Ungeimpfte

Wien - In Österreich gelten ab Montag schärfere Corona-Regeln: Wer weder geimpft noch genesen ist, wird von praktisch allen öffentlichen Vergnügungen ausgeschlossen. Die entsprechende Verordnung hat das Gesundheitsministerium Sonntagabend erlassen. Einige Details der 2G-Regeln waren bisher noch nicht bekannt, etwa jene für Kinder und Jugendliche. Pflichtschüler müssen demnach für einen Zutritt nicht geimpft sein, für sie reicht der Ninjapass.

Tourismusbetriebe befürchten Umsatzeinbußen wegen 2G-Regel

Wien - Der heimische Tourismus macht sich für die bevorstehende Wintersaison keine großen Hoffnungen: 70 Prozent der Betriebe rechnen mit Umsatzeinbußen wegen der verpflichtenden 2G-Regel, auch der akute Fachkräftemangel macht der Branche zu schaffen. Laut "Tourismusbarometer" des Beratungsunternehmens Deloitte und der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) werden die Investitionspläne zurückgestutzt, die kommende Saison dürfte wohl deutlich unter dem Vorkrisenniveau liegen.

Mehr als 2.000 mit Covid-19 im Spital, Rekord bei Inzidenz

Wien - Während man in Deutschland alarmiert ist, weil die Sieben-Tages-Inzidenz erstmals seit Ausbruch der Pandemie die 200er-Schwelle überschritten hat, kann man von solchen Werten in Österreich nur träumen. Mit 633,2 Fällen je 100.000 Einwohner ist die Inzidenz mehr als drei Mal so hoch. Damit wurde am Montag auch hierzulande der bisherige Höchstwert erreicht. Außerdem liegen mittlerweile mehr als 2.000 Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Spital.

Tiroler Ehepaar tot aufgefunden

Weerberg - In einem Haus am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) sind Montagfrüh die Leichen eines älteren Ehepaares gefunden worden, das dort wohnte. Die Polizei ging nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tötungsdelikt und einem Suizid aus. Die genauen Tatumstände seien noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. So war bisher unklar, wer die Tat begangen hatte und wie die beiden zu Tode kamen.

Nicaraguas Präsident in umstrittener Wahl wiedergewählt

Managua - Nicaraguas Staatschef Daniel Ortega ist bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl laut amtlichen Angaben mit deutlicher Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. Nach dem in der Nacht auf Montag (Ortszeit) veröffentlichten Ergebnis der Auszählung von fast 50 Prozent der Stimmen lag Ortega bei 75 Prozent.

Entscheidungswoche bei der Klimakonferenz in Glasgow

Glasgow/Wien - Am heutigen Montag geht die UNO-Klimakonferenz in Glasgow in die Entscheidungswoche, zum Verhandlungsstart auf Ministerebene wird Österreich von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vertreten. Die COP26 ist mit fast 40.000 registrierten Delegierten die größte ihrer Art. In der ersten Woche gab es einige Absichtserklärungen. In den wichtigen Bereichen, die für das Funktionieren des Pariser Klimavertrags notwendig sind, gab es bisher jedoch nur geringe Fortschritte.

Facebook-Whistleblowerin Haugen im EU-Parlament

Brüssel/Menlo Park - Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen tritt am Montag (16.45 Uhr) vor einem Ausschuss des Europarlaments auf. Haugen kündigte an, mit den Abgeordneten des Ausschusses für den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz über den sogenannten Digital Services Act diskutieren zu wollen. Mit diesem Gesetz sollen in der EU große amerikanische Online-Unternehmen wie Facebook und Google strikter reguliert werden.

Messerangreifer attackierte in Cannes Polizisten

Cannes - Ein Mann hat Montagfrüh im südfranzösischen Cannes einen Polizisten mit einer Stichwaffe angegriffen. Eine terroristische Tat werde nicht ausgeschlossen, erfuhr die dpa aus Polizeikreisen. Der Mann habe sich bei der Tat auf "den Propheten" bezogen, hieß es. Der Polizist blieb bei dem Angriff unverletzt. Er wurde durch seine kugelsichere Weste geschützt. Ein weiterer Beamter schoss den Angreifer an, dieser wurde lebensgefährlich verletzt.

